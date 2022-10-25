İman ateşten bir kor

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Bu zaman ve zeminde iman ateşten bir kor.

İmanı tutar isen o da seni yakıyor.

İmanı bırakırsan iman kalpten çıkıyor.

Hem dünya hem ahiret elbette mahvoluyor.

Dünya hayatını hep tercih etsen ukbaya.

Dünya itibarıyla çıksan bile uzaya.

Ahiret yolunda sen kalırsın elbet yaya.

Keşke toprak olsaydım düşmeseydin oraya.

Her ne olursa olsun dininin yanında ol.

Bu şekilde yaşarsan işte bu dosdoğru yol.

Allah resulü sana olsun sana tek rol.

Onu örnek alırsan nefse atarsın çok gol.

Nefsine karşı dersin, öldürülmüyor ölüm.

Kabir ve berzah ise bunlar ayrı bir bölüm.

Ukbada adalet var orda yok elbet zülüm.

İman ve itaatle geçmeli elbet ömrüm.

Meşru dairede sen şahane hürsün elbet.

Abdullahsın unutma budur doğru hürriyet.

Kur’an kalesine gir Allah’a itaat et.

Resulün sünneti ise günahlara olur set.

Dünya imtihan yeri, bu gerçeği bilirsen.

Nasıl yaşıyor isen öyle öleceksin sen.

Kendine çeki düzen her zaman verebilsen.

Sözün özün bir ise ahiret olur esen.

MEHMET KOVANCI