İşte sandık işte seçim

ŞİİR

Dert bir değil katar katar. Ona buna daim çatar. Çıkarına seni satar. Sandık bunu herhal tartar. Derdin çaresidir seçim. Oy doğruysa kolay geçim. İktidar benim hizmetçim. Böyle düşün rahat içim. Meclisler olmalı hâkim. Hükümetler olsun hadim. Oyu böyle verse elim. Rahat eder tüm milletim. Vatandaşın derdi geçim. Siyasinin derdi seçim. Yalan dolan olmaz işim. Seçimden sonra hiçim. Her adamı adam sandık. Vaatlere hemen kandık. Önümüze geldi sandık. Oylarınla gömün artık. Adaleti vadeden yok. Zulüm kalbe saplanan ok. Yalan vade karnımız tok. Şeytan gibi aldatan çok. Hak hukuk diyenlere ver. Haksıza deyin ki yeter. Zulmedenler olsun beter. Zalime ram olma biter. Halkın önünde sandık. Oy kullanmazsan yandık. Yeter artık pek çok kandık. Vazifeni yap kazandık. Yeter Söz Milletin artık. Hüküm meşveretin artık. Senin dirayetin artık. Mebuslar emrinde artık. Aklın başındaysa hürsün. Sandığa gittiğin bugün. Kötü diye baktığın dün. Değiştirmek elbet mümkün.

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