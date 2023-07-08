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8 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kader ve keder

Mehmet KOVANCI
08 Temmuz 2023, Cumartesi
ŞİİR

Allah’ın ilmi ise sınırsızdır muhakkak.

Ta ezelden ebede levh-i mahfuza bir bak

Geçmiş, hal ve gelecek Allah’ın ilmindedir.

Müsbet, menfi ne varsa, senin kaderindedir.

 

Şüphesiz Allah Halık, kullar ise kasibtir.

İnsan ihtiyariyle leh aleyhe sebebtir.

Fi’li yaratan değil mes’ul tercih edendir.

Böyle baksan kadere, bu doğru bir tercihtir.

 

Zerreden şemse kadar, her şeyde var muhakkak.

Miktar, mizan ve ölçü koymuştur Cenab-ı Hak

Takdir-i ilahiye, manayı harfiyle bak.

Sadece Allah’ın var hiçbir şeyin dahli yok.

 

Etrafına bir baksan her şey kadere delil.

Kendine bir bakarsan her aza kaderdir bil.

Hangi uzvuna baksan göz, kulak, dudak ve dil.

El, ayak, parmak, hücre, hepsi kadere delil.

 

Birbirine benzemez kimsenin parmak izi.

Esas azada benzer işte sır-rı vahdeti

Alamet-i farika görün ehadiyeti.

Bu İn’amı görenler arar bulur mün’imi.

 

Bütün bu haller ise bunların hepsi kader.

Mü’min olan kimseler bu in’ama şükreder.

İlmi, iradesiyle Allah’ım takdir eder.

‘’Haza min fadli Rabbi ‘’can-ı gönülden söyler.

 

Kader konuştuğunda susmak zorunda beşer.

‘’Men amene bil kader emine minel keder’.

‘Kazaya rıza göster kadere teslim yeter’.

Cüz’i ihtiyar ise sen seçtin diye söyler.

 

İmanın hududunu iki hakikat çizer.

Biri Kadere iman, gururunu yok eder.

Cüz’i ihtiyar ise ‘şüphesiz mesulsün’ der.

İmanın şartlarına bu sebeplerle girer.

MEHMET KOVANCI

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