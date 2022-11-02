Kâinat kitabının âyetleri ve müskirat-ı maneviye sarhoşluğu

Bediüzzaman, Nurun İlk Kapısı isimli eserinin Üçüncü Ders’inde kâinat kitabının beş tane ayetinden bahsedip, bunların her birinin ya azap kapısı veya saadet kapısı olduğunu söyler.

Bunlar “ölüm, acz, zeval, fakr, sefer” kapılarıdır. Bu kapılar “âyât-ı tekviniye”dir. Bunlar aynı zamanda birer “hatip”tir. “Yüksek sadalarıyla dinin lüzumuna ve şeairin iltizamına davet ediyorlar.”

1- Ölüm kapısı ve hatibi: Kabir kapısı kapanmıyor. Ölüm öldürülmüyor.

2- Acz kapısı ve hatibi: İnsan gayet aciz, onun hiçbir şeye gücü yetmez.

3- Zeval kapısı ve hatibi: Her şey zevale mahkûmdur, Allah’a bakan vechi hariç.

4- Fakr kapısı ve hatibi: İnsanın nihayetsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını kendisi gideremiyor. Demek bu ihtiyaçlarını karşılayan biri var, onun sadasını kalp kulağıyla dinlersen duyacaksın.

5- Sefer kapısı ve hatibi: İnsan bir yolcudur. Âlem-i ervahtan rahm-i madere, oradan dünyaya, çocukluğa, gençliğe, yetişkinliğe, ihtiyarlığa, kabre, berzaha, mahşere, Sırat’a; Cennet’te veya Cehennem’de son bulacak uzun bir yolculuğa çıkmıştır.

Aklı başında insan, bu beş kapının yani ölümün, aczin, zevalin, fakrın ve seferin mahiyetini bildiren hatibin ikazlarını dinlemeli.

Bu noktaları Üstad Bediüzzaman Hazretleri “müskirat-ı maneviye sarhoşluğu” olarak zikreder. Bunlardan yedi tanesini Nurun İlk Kapısı isimli eserinin Üçüncü Ders’inde beyan ediyor:

1- “Şarab-ı siyaset” sarhoşluğuyla zararını ve nef’ini fark edemeyecek derecede sarhoş olarak menfî siyaset adına hareket eder: Ya aklını dağıtır, manevî bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, manevî bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevî bir ecnebi olur.

Bediüzzaman’ın şeytandan ve siyasetten Allah’a sığındığı menfî siyaset nedir? A) Din adına yapılan siyaset B) Dinsizlik adına yapılan siyaset C) Irkçılık adına yapılan siyaset D) Menfaat üzere dönen siyaset... Bunlar menfî siyasettir, Üstad böyle siyasetten Allah’a sığınmış ve şeytandan kaçar gibi menfî siyasetten de kaçmıştır.

2- “Hırs-ı şöhret” sarhoşluğu sebebiyle kâr ve zararını fark edemeyen sarhoşlardır ki küfür ve dalâletin satın alınamayacak kadar çirkin ve muzır olduğunu göremiyor, şöhretin ayn-ı riya olduğunu derk edemiyor.

3- “Rikkat-i cinsiye” sarhoşluğuyla dinimizin emir ve yasaklarını inkâr edip küfür ve dalâlet yoluna saplanıyorlar.

4- “Zındıka-i felsefe” sarhoşluğu: Bediüzzaman Hazretleri felsefeyi “müsbet” ve “menfî” diye iki kısma ayırır. “Felsefe hakikatten udûl etmiş, kâinata mana-yı ismiyle bakarak, kâinatı kâinat hesabına istihdam ediyor” (Mesnevî-i Nuriye) dediği kısmı, mevcudatı tesadüfe, tabiata, sebeplere havale ederek yaratıcıyı inkâr eder.

5- “Sefahet-i medeniyet” sarhoşluğu: Sefahet-i medeniyet, ağırlıkla insanın nefsine hitap eder. Sefahet-i medeniyetin şakirdi olan birisi, “Gaye-i himmeti hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakârlık perdesi altında kendi menfaat-ı nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır.”

6- “Gurur ve enaniyet” sarhoşluğu: Şeytanın yoldan çıkması gurur sebebiyledir.

Ene hastalığı dört mertebedir:

a) Kişilerin emsallerine olan enaniyetleridir.

b) Âlimlere ve evliyalara karşı enaniyettir.

c) Peygamberlere karşı yapılan enaniyettir.

d) Allah’a karşı olan enaniyettir. Firavunun enaniyeti bunun misalidir.

7- “Derd-i maişet” sarhoşluğu: Geçim derdi öyle bir derttir ki dinî meseleleri düşünemez hale getirir, hatta unutturur.

Bu yedi adet müskirat-ı maneviye ile sarhoş olanların akıllarını başlarına getirmek için, “İnsanın başına inen müthiş darbeler ve beliyyat ve beşerin yüzünü tokatlayan şu ehval [dehşetler] ve musibat elbette şu sekri [sarhoşluğu] beşerden kaçırıp, beşerin aklını başına toplattıracaktır.” (Nurun İlk Kapısı)

Bu tokatlara ve musibetlere bu nazarla baktığımızda Allah’ın merhametini ve şefkatini müşahede ederiz. Musibetlerin hikmetini anlar ve ders çıkarırız.