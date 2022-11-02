"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kâinat kitabının âyetleri ve müskirat-ı maneviye sarhoşluğu

Mehmet KOVANCI
02 Kasım 2022, Çarşamba
Bediüzzaman, Nurun İlk Kapısı isimli eserinin Üçüncü Ders’inde kâinat kitabının beş tane ayetinden bahsedip, bunların her birinin ya azap kapısı veya saadet kapısı olduğunu söyler.

Bunlar “ölüm, acz, zeval, fakr, sefer” kapılarıdır. Bu kapılar “âyât-ı tekviniye”dir. Bunlar aynı zamanda birer “hatip”tir. “Yüksek sadalarıyla dinin lüzumuna ve şeairin iltizamına davet ediyorlar.”

1- Ölüm kapısı ve hatibi: Kabir kapısı kapanmıyor. Ölüm öldürülmüyor.

2- Acz kapısı ve hatibi: İnsan gayet aciz, onun hiçbir şeye gücü yetmez. 

3- Zeval kapısı ve hatibi: Her şey zevale mahkûmdur, Allah’a bakan vechi hariç. 

4- Fakr kapısı ve hatibi: İnsanın nihayetsiz bir fakrı ve hadsiz ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarını kendisi gideremiyor. Demek bu ihtiyaçlarını karşılayan biri var, onun sadasını kalp kulağıyla dinlersen duyacaksın. 

5- Sefer kapısı ve hatibi: İnsan bir yolcudur. Âlem-i ervahtan rahm-i madere, oradan dünyaya, çocukluğa, gençliğe, yetişkinliğe, ihtiyarlığa, kabre, berzaha, mahşere, Sırat’a; Cennet’te veya Cehennem’de son bulacak uzun bir yolculuğa çıkmıştır. 

Aklı başında insan, bu beş kapının yani ölümün, aczin, zevalin, fakrın ve seferin mahiyetini bildiren hatibin ikazlarını dinlemeli.

Bu noktaları Üstad Bediüzzaman Hazretleri “müskirat-ı maneviye sarhoşluğu” olarak zikreder. Bunlardan yedi tanesini Nurun İlk Kapısı isimli eserinin Üçüncü Ders’inde beyan ediyor:

1- “Şarab-ı siyaset” sarhoşluğuyla zararını ve nef’ini fark edemeyecek derecede sarhoş olarak menfî siyaset adına hareket eder: Ya aklını dağıtır, manevî bir divane olur. Ya kalbini dağıtır, manevî bir dinsiz olur. Ya fikrini dağıtır, manevî bir ecnebi olur. 

Bediüzzaman’ın şeytandan ve siyasetten Allah’a sığındığı menfî siyaset nedir? A) Din adına yapılan siyaset B) Dinsizlik adına yapılan siyaset C) Irkçılık adına yapılan siyaset D) Menfaat üzere dönen siyaset... Bunlar menfî siyasettir, Üstad böyle siyasetten Allah’a sığınmış ve şeytandan kaçar gibi menfî siyasetten de kaçmıştır. 

2- “Hırs-ı şöhret” sarhoşluğu sebebiyle kâr ve zararını fark edemeyen sarhoşlardır ki küfür ve dalâletin satın alınamayacak kadar çirkin ve muzır olduğunu göremiyor, şöhretin ayn-ı riya olduğunu derk edemiyor.

3- “Rikkat-i cinsiye” sarhoşluğuyla dinimizin emir ve yasaklarını inkâr edip küfür ve dalâlet yoluna saplanıyorlar. 

4- “Zındıka-i felsefe” sarhoşluğu: Bediüzzaman Hazretleri felsefeyi “müsbet” ve “menfî” diye iki kısma ayırır. “Felsefe hakikatten udûl etmiş, kâinata mana-yı ismiyle bakarak, kâinatı kâinat hesabına istihdam ediyor” (Mesnevî-i Nuriye) dediği kısmı, mevcudatı tesadüfe, tabiata, sebeplere havale ederek yaratıcıyı inkâr eder. 

5- “Sefahet-i medeniyet” sarhoşluğu: Sefahet-i medeniyet, ağırlıkla insanın nefsine hitap eder. Sefahet-i medeniyetin şakirdi olan birisi, “Gaye-i himmeti hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hamiyet ve fedakârlık perdesi altında kendi menfaat-ı nefsini arayan ve hırs ve gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır.” 

6- “Gurur ve enaniyet” sarhoşluğu: Şeytanın yoldan çıkması gurur sebebiyledir. 

Ene hastalığı dört mertebedir:

a) Kişilerin emsallerine olan enaniyetleridir. 

b) Âlimlere ve evliyalara karşı enaniyettir. 

c) Peygamberlere karşı yapılan enaniyettir. 

d) Allah’a karşı olan enaniyettir. Firavunun enaniyeti bunun misalidir. 

7- “Derd-i maişet” sarhoşluğu: Geçim derdi öyle bir derttir ki dinî meseleleri düşünemez hale getirir, hatta unutturur. 

Bu yedi adet müskirat-ı maneviye ile sarhoş olanların akıllarını başlarına getirmek için, “İnsanın başına inen müthiş darbeler ve beliyyat ve beşerin yüzünü tokatlayan şu ehval [dehşetler] ve musibat elbette şu sekri [sarhoşluğu] beşerden kaçırıp, beşerin aklını başına toplattıracaktır.” (Nurun İlk Kapısı) 

Bu tokatlara ve musibetlere bu nazarla baktığımızda Allah’ın merhametini ve şefkatini müşahede ederiz. Musibetlerin hikmetini anlar ve ders çıkarırız. 

Okunma Sayısı: 99
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 5 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç

    Filipinler'de ölü sayısı 132'ye yükseldi

    Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması 10 Kasım'a ertelendi

    Vucic'ten orduya 'Hazır ol' emri

    Hollanda'da polis memurlarının başörtüsü takabilmesi çağrısı

    Zelenskiy: Maalesef, Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldık

    Twitter'da 'mavi tik'li hesaplardan aylık 8 dolar ücret alınacak

    Borçlanmaya devam

    Gençler burs ve psikolojik destek istiyor

    Öğretmenlerin taleplerine kulak verilsin

    İstanbul’un enflasyonu 27 yılın zirvesinde

    Fiyatlar arasındaki makas daraltılmalı

    Babacan: Yeni yüzyılda otoriter zihniyete yer yok

    Zatürre vakalarında artış

    İsrail, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

    İşgale zemin hazırlandı: İngiltere imzalı tarihi fitne ''Balfour Deklarasyonu''nun 105. yılı

    Kuzey Kore'den ABD'ye tatbikat uyarısı: ''Potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak niteliyoruz

    Meteoroloji, Rize ve Artvin'i uyardı

    Elon Musk, kendisini "tek yönetici" yaptı

    Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'yı fethedemeyecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Her 5 kişiden 1’i sosyal yardıma muhtaç
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İzmir Kitap Fuarı
    Ahmet BATTAL

    Devletin büyük lokması: Ünal
    M. Latif SALİHOĞLU

    Doğuda düşman Rusya, Batıda müttefik oldu
    Risale-i Nur'dan

    Korkmayınız; hürriyet galebe çalacak
    Muhammet ÖRTLEK

    Açlık oyunları mı?
    Cevher İLHAN

    İktidarın “hukuk vizyon(suzluğ)u” belgesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Problem, kardeşlerimizin “şerefleriyle şâkirâne iftihar” etmememizde değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in haram kılma yetkisi var mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.