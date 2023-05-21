KAİNATI DİNLİYOR

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Kulaktaki zar ise nurlanırsa imanla. Manevi nidaları dinle işit ve anla. Yapılan zikirleri işit hal lisanıyla. Zikir ve tesbihatı fehmeder kulağıyla. Nur-u imanla kulak, esen rüzgâr ne diyor. Bulutların narası, Rabbim Allah söylüyor. Melek-i raad Rabbini daim tesbih ediyor. İmanlı kulağımız bunu haber veriyor. ‘’Zelzele naraları, hadisat sayhaları,’’ İmanlı kulağımız duyar anlar bunları. ‘’Bir zemzeme-i ezkar, bir demdeme-i tesbih,’’ ‘’Bir velvele-i niyaz,’’ HAKK’ADIR kullukları Nur-u imanla kulak,’’ Havadaki demdeme,’’ ‘’Denizdeki gamgama, yağmurdaki zemzeme.’’ ‘’Taşlardaki tıktıka, kuşlardaki civcive,’’ ‘’Birer tesbihi avaz birer manidar nevaz.! ‘’Eşyadan çıkan sesler, birer savt-ı vücuttur.’’ ‘’Bizi camid zannetme, ey insan-ı boşboğaz.’’ Tesadüfü reddeder hikmet ediyor ikaz. İmanlı kulak duyar onlardaki naz, niyaz. Seyyarattan zerrata, bizlere ne söylüyor. Bizler birer hizmetkar, hizmet ederiz diyor. Rahmet-i Zülcelal’in ayinesiyiz diyor. Her biri birer avaz, kalb kulağı dinliyor. Tuyurları söyletir ya bir lezzet-i nimet. Ayrı ayrı seslerle alkışlanıyor rahmet. Onların sesleriyse birer zikr-i azamet. Kâinat musikidir, kulak alıyor lezzet. Kulakta iman nuru olmaz ise o zaman. Fani ve fena sesler kulağa geldiği an. Süfli şeyler zulmetle ruhunu sardığı an. Seni uzaklaştırır r-Rabbimin rızasından.

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