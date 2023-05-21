KAİNATI DİNLİYOR

Kulaktaki zar ise nurlanırsa imanla.
Manevi nidaları dinle işit ve anla.
Yapılan zikirleri işit hal lisanıyla.
Zikir ve tesbihatı fehmeder kulağıyla.
Nur-u imanla kulak, esen rüzgâr ne diyor.
Bulutların narası, Rabbim Allah söylüyor.
Melek-i raad Rabbini daim tesbih ediyor.
İmanlı kulağımız bunu haber veriyor.
‘’Zelzele naraları, hadisat sayhaları,’’
İmanlı kulağımız duyar anlar bunları.
‘’Bir zemzeme-i ezkar, bir demdeme-i tesbih,’’
‘’Bir velvele-i niyaz,’’ HAKK’ADIR kullukları
Nur-u imanla kulak,’’ Havadaki demdeme,’’
‘’Denizdeki gamgama, yağmurdaki zemzeme.’’
‘’Taşlardaki tıktıka, kuşlardaki civcive,’’
‘’Birer tesbihi avaz birer manidar nevaz.!
‘’Eşyadan çıkan sesler, birer savt-ı vücuttur.’’
‘’Bizi camid zannetme, ey insan-ı boşboğaz.’’
Tesadüfü reddeder hikmet ediyor ikaz.
İmanlı kulak duyar onlardaki naz, niyaz.
Seyyarattan zerrata, bizlere ne söylüyor.
Bizler birer hizmetkar, hizmet ederiz diyor.
Rahmet-i Zülcelal’in ayinesiyiz diyor.
Her biri birer avaz, kalb kulağı dinliyor.
Tuyurları söyletir ya bir lezzet-i nimet.
Ayrı ayrı seslerle alkışlanıyor rahmet.
Onların sesleriyse birer zikr-i azamet.
Kâinat musikidir, kulak alıyor lezzet.
Kulakta iman nuru olmaz ise o zaman.
Fani ve fena sesler kulağa geldiği an.
Süfli şeyler zulmetle ruhunu sardığı an.
Seni uzaklaştırır r-Rabbimin rızasından.