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27 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

KANAAT BEREKETE SEBEPTİR

Mehmet KOVANCI
27 Temmuz 2023, Perşembe
ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Halık-ı Rahim bize vermiştir pek çok nimet. 

Verdiği nimetlere şükür istiyor elbet. 

İktisat etmek ise nimet verene hürmet. 

Hem kati bir surette hep sebeb-i bereket 

 

Hem bedene perhizdir hem de medar-ı sıhhat. 

Manevi dilencilik zilletinden et necat. 

Sebeb-i izzet elbet, yapar isen iktisat. 

Nimetteki lezzeti hissetmeli hissiyat 

 

İktisat ve kanaat sorarsan bunlar nedir  

Allah’ın hikmetine Tevfik-i harekettir. 

Kuvve-i zaikayı bir kapıcı görmektir. 

Sadece ve sadece ona bahşiş vermektir. 

 

Fazla bahşiş verirsen karıştırır mideyi 

Kapıcı baştan çıkar unutur vazifeyi. 

Esas almaya başlar lezzet-i kazibeyi. 

Gerçekten kaybettirir lezzet-i hakikiyi 

 

Hakiki ehli-şükrün kuvve-i zaikası. 

Rahmet matbahlarının nazırı, müfettişi. 

Kuvve-i zaikayı taşıyor elbet dili. 

Şükürde kullanırsa yer leziz yemekleri. 

 

Ruh cesede hakimse kalb nefsine hakimse 

Elbet akıl mideye ne vakit hâkim ise. 

Lezzeti şükür için elbette ki istese. 

O vakit yiyebilir leziz şeyleri kimse. 

 

İktisat eden çekmez maişet belasını. 

Bire on bereketin görüyor alasını. 

Ummadığı yerlerden gönderecek rızkını. 

Hakiki Rezzak Allah, sınıyor her insanı 

 

Aleme bir baksana bulamazsın hiç israf. 

Hepsi yerli yerinde yoktur gereksiz masraf. 

Lüzumsuz hiçbir şey yok, vardır deyip etme laf. 

Bu hal bize gösterir iktisat gayet şeffaf.  

 

Zahiri ve batıni duyguların hepsinde. 

İktisadı esas tut, olsun yerli yerinde. 

Yeteri kadar kullan Göz, Kulak ve dilinde 

İktisatlı kullanmak hepsi senin elinde. 

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