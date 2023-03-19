KAR YAĞIYOR TANE TANE

Kar yağıyor tane tane
Benzemiyor birbirine
Çarpışmadan indirene
İbretle bak düşünsene.
Bulutta var sanki elek.
Her tanede nazır melek.
Temaşayla idrak etmek.
Sanatında yoktur bir şek.
Halik’ının sanatını,
Alkışlıyor hal lisanı.
Gökten yere her bir anı,
Temaşadır sanatını.
Karda vardır pek çok gaye.
Şeker gibi tatlı paye.
Yere iner Allah diye.
Düşünsene neden niye.
Kar tanesi toz, buz, hava.
Bunlar ile eder inşa.
Karda vardır pek çok fayda.
Fikretmek gerek insana.
Kar kefendir yer cesedi.
Kefen gibi örter yeri.
Baharda toprak dipdiri.
Sanki haşrin bir timsali.
Rahmetinin tecellisi,
Esmasının çok cilvesi.
Zikir fikir şükretmesi,
Lazım karla derketmesi.
MEHMED KOVANCI