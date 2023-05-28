MANEVİ KURTARMA EKİPLERİ

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Mahalli iman kalpte her gün deprem oluyor. Küfrü işmam eden söz, imanları sarsıyor. Nefis, şeytan beraber şüpheleri atıyor. Bu manevi depremler imanı selbediyor. ‘’Tabiat yaratıyor’’ çok şiddetli zelzele. İman göçük altında bu enkazı temizle. Bu safsata inancı, edin kalpten izalele. İmanını kurtarın Risale-i Nur ile. ‘’Kendi kendine olur’’ pek şiddetli depremdir. İman enkaz altında bu çok büyük elemdir. Bu hurafeler ise nefsin attığı yemdir. Manevi kurtarıcım Nur Risalelerimdir. ‘’Sebebler yaratıyor’’ pek çok şiddetli deprem. Bundan kurtarır ancak İlahi Lütuf Kerem. Risale-i Nurlara sarılınız dem be dem Hem kalpte hem ruhunda kalmaz küfürden elem. Her bir günahta vardır küfre götüren bir yol. Bu da ayrı bir deprem aman çok dikkatli ol. Masiyet ve günahlar kalbi yapıyor bir çöl. Tahkiki iman seni, yapıyor salih bir kul Manevi zelzelede Tüllab-un Nur görevli. Hakaik-ı imanı, tebliğle vazifeli. Risale-i Nurlarla yapmalıdır tebliği. Manevi arama ve kurtarma ekipleri. Vazifen çok mukaddes mukaddes mi mukaddes. Peygambere varissin Allah bes gayrı heves. Sel, deprem, tufan, taun, diyemez sesini kes. Kıyamet kopana dek haykırır nurlu ses MEHMED KOVANCI

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