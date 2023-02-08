Mekteb, medrese ve tekke arasındaki ihtilâf

Şu zaman-ı terakkîde medeniyet-i hakikiyeyi teşkil eden İslâmiyet, medeniyet-i hâzıraya nisbetle terakkî etmemiş” diyor Bediüzzaman Hazretleri. (E.S.D.E., s. 154)

Bunun birçok sebebi vardır. Bu sebeplerden birisini Divan-ı Harb-i Örfî’nin sonunda tımarhanedeki doktorla konuşmasında görüyoruz.

Medrese, mekteb ve tekkelerin arasındaki “tebâyün-ü efkâr ve tehalüf-ü meşâribidir”, yani fikir ayrılığı, hareket tarzlarının ayrılığıdır.

Ehl-i medrese, ehl-i mektebi “za’f-ı akide”, hatta küfürle itham etmişler; ehl-i mekteb ise ehl-i medreseyi “nakıs, gayr-ı mutemed, gerici, yobaz” diye itham etmişlerdir.

Ehl-i mekteb, din ilimleriyle fen ilimlerini mezc edemediklerinden müteşabih ayet ve hadislerdeki hükümlerin zahirine bakarak din hakkında şüpheye düşmüşlerdir. Ehl-i medrese de, müteşabih ayet ve hadislerin doğru tevil, tabir ve izahlarını yapmaları gerekirken zahir manasını esas aldıklarından, onlar ehl-i mektebi kâfirlikle, ötekiler de ehl-i medreseyi cahillik ve yobazlıkla itham ederek ihtilâfa düşmüşlerdir.

Mekteplerde okutulan müsbet ilimler Allah’ın kâinatta yarattığı tekvinî kanunlardır. Bu kanunlara âdetullah veya sünnetullah denilmektedir. Bazen yanlış olarak tabiat kanunları ismi de verilmektedir.

Bir de sıfat-ı kelâmdan gelen teşriî kanunlar vardır. Bu kanunlar insanların uyması gereken emir ve yasaklara ait kanunlardır ki bunlara da şer’î kanunlar denilir.

Her iki kanunu koyan Allah’tır. Kanun koyucu bir Allah olduğuna göre kanunlar arasında çelişki olması söz konusu değildir. Şer’î kanunlar dediğimiz ayet ve hadislerin müteşabih kısmını zâhir manasıyla ele alırsak ilimle dini çatıştırmış oluruz.

Müsbet ilimler dediğimiz kanunlar henüz kesinliği doğrulanmamıştır. Bunlara kesin gözüyle bakan ehl-i mektebin, dinin müteşabih kısımlarının doğru tevil, tabir ve tefsirini yapan din alimlerinin izahlarını aramaları lazımdır.

Mesela ehl-i mekteb, 20. yüzyılın başına kadar parçalanmayan en küçük parça diye atomu tarif ediyordu. Tam 19 tane yüzyıl yanlışını doğru olarak savunmuşlardı. Ehl-i medrese ise -meselâ- “Dünya öküz ile balığın üzerinde duruyor” hadisinin zahirî manasını gerçek zannetmişler, hadisin müteşabih olduğunu fark etmemişler. Bediüzzaman bunu fark etmiştir. Bu hadis müşabihtir, bunu tevil, tabir ve tefsir etmek gerek diyerek hem dine hem ilme ve hem de akıl ve mantığa göre izahını yapmıştır. Böylece ehl-i mektebi şüpheden, ehl-i medreseyi de cahillikten ve yobazlıktan kurtarmıştır.

Ehl-i medrese ve ehl-i mekteb arasındaki bu ihtilâfı gidermenin çaresi medresede yeteri kadar fen ilimlerinin, mekteblerde de doğru din ilimlerinin mezcedilerek okutulmasıdır. Başka bir ifadeyle Medresetüzzehra eğim projesinin hayata geçirilmesi şarttır.

Ehl-i tekke ise, tarikatın usul ve erkânını “bazı mübah a’mâl ve harekâtını avam ve cahil olanların hataen ibadet saymaları sebebiyle” (E.S.D.E, s. 154) ehl-i medrese tarafından “ehl-i bid’attır’’ diye tenkid edilmişlerdir. Ehl-i tekke de “Bizim zikir olan ibadetimizi ehl-i medrese reddediyor” diyerek tarikatın şeriattan üstün olduğunu iddia etme durumuna düşmüşlerdir.

Ehl-i medrese, “Zikir kısmı da bid’attır” demek suretiyle hata ediyor. Ehl-i tekke ise, zikirle beraber “sebeb-i şevkî vaz’ olunmuş olan bazı mübah a’mâl ve harekâtı (usul ve erkânı)” ibadet saymakla hata ediyor. Çare, ehl-i medrese zikir kısmını ibadet olarak kabul edecek, toptan reddetmeyecek. Ehl-i tekke de “tarikatın a’mâl ve harekâtı ibadet değildir” diyerek mesele halledilmiş olacaktır.

Hülâsa; mekteb, medrese ve tekkelerin arasındaki fikir ayrılığı ve meşreb ayrılığının giderilmesiyle ifrat ve tefritten kurtulup uyum içinde çalışmaları mümkün olacaktır.