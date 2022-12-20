MÜJDE VE VEYL

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Müjde olsun hakkı bilip Hak’ta sebat edene. Hakta sabit kalarak Hakta sebkat edene. Bir dane-i hakikate daim dikkat edene. Hakkı tebliğ ederek hakkı ispat edene. Binler müjdeler olsun Hakka imdat edene. Sünnetüllah diyerek tabiata bakana. Sebebler perde deyip onu yırtıp atana. Masivaya bakınca delildir yaratana. Her neye bakar isen bak Allah hesabına. Binler müjdeler olsun haktan yan olana. Veyl olsun haksızlıkta şedit inat edene. Batılı hak görerek şerri maksat edene. Sebeplere takılıp şerde sebat edene Her şey tesadüf deyip, bekasın berbat edene Binler veyl olsun elbet, küfre biat edene Tabiat ilah deyip tabiata tapana. Kendi kendine deyip hakikatten sapana. Ene atına binip firavunluk yapana. Her şeyi alet etsen nefsin hevesatına. Binler veyl olsun elbet şirk mikrobu kapana.

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