ŞİİR - MEHMED KOVANCI

İslam’a bakarsan herhalde şaşı. Günahlar titretir elbette arşı. Kaderden atılır musibet taşı. İsabet ediyor kırıyor başı. ‘’Kula bela gelmez Hak yazmayınca’’. ‘’Hak belayı yazmaz kul azmayınca.’’ Elestü ahdini sen bozmayınca. Beladan uzak ol ömrün boyunca. Belalar sel gibi sürükler seni. Bela seli durur yapsan tevbeni. İmanın mahalli olan kalbini. Takvayı esas tut sustur nefsini. Masum musibete giriftar niçin? İmtihan sırrını bozmamak için Şehit sevabını alır diyor din. Doğrudan Cennete Rabbim der: girin. Zayi olan malın olur sadaka. Fani olan malın buluyor beka Ahiretin için faydadır fayda. Amel defterinde geçiyor kayda. Lümmeden şeytanın üflemesini. Nefs-i emmarenin desisesini Tahkiki imanla kesin sesini. Kurtarırsın elbet ahiretini. Kur’ân kalesine gir sığın hemen. Sünnet günahlardan eder seni men. Bu şekilde mümkün imanla ölmen. Mekânın makamın olur cennetten Bir şey ya zatıyla güzeldir elbet. Ya da hakikaten güzeldir elbet. Güzel neticesi vardır çok sabret. Düşün bulacaksın pek güzel hikmet. MEHMED KOVANCI

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