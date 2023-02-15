ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Takdir-i ilahi her şeye şamil. Bunu böyle bilir mümin-i kâmil. Tabiat der durur anlamaz cahil. Musibetler gelir uyarır bizi. İnsanoğlu hakka isyan ederse, Verdiği nimeti inkâr ederse, Zalimler zulmüne devam ederse, Musibetler gelir uyarır bizi. Zalimin zulmünü durdurmak için, Gafili gafletten uyarmak için, Tembeli kulluğa çağırmak için, Musibetler gelir uyarır bizi. Fıtri kanunlara uymazsan eğer, Gelen musibetler sana da değer. Akıllı insanlar Hakka meyleder. Musibetler gelir uyarır bizi. Günah batağına dalıp yaşarsan, Taat gömleğini yırtıp atarsan, Şeytana ram olup Haktan saparsan, Musibetler gelir uyarır bizi. Neme lazım deyip tebliğ yapmazsan, Gelen musibetten hisse kapmazsan, Sebebe takılıp Hakka tapmazsan, Musibetler gelir uyarır bizi. Gelen musibetten ders almak gerek. Nefs-i emareyi alt etmek gerek. Huda’nın emrine itaat gerek. Musibetler gelir uyarır bizi. Musibet insanı ikaz ediyor. Vazifene aman dikkat et diyor. Ebedi hayata hazırlan diyor. Musibetler gelir uyarır bizi. Zayi olan mallar sadaka olur. Ölen ehl-i iman şüheda olur. Böylece müminler felahı bulur. Musibetler gelir uyarır bizi.

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