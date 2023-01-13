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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

NAMAZIN LÜZUMU

Mehmet KOVANCI
13 Ocak 2023, Cuma
ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Namaz elbet iyidir bitmiyor usanç verir. 

Nefsini dinler isen aynı sözü işitir. 

Şeytandan ders alarak kılmamakta direnir. 

Madem nefis emmare, elbet ikna edilir. 

 

Cehl-i mürekkep ile cahilce söyler sözü 

Tembellik döşeğinde yatmaktır elbet gözü. 

Gafletin uykusunda uyumaktır hep özü. 

Namaz kılınır ise ukbada aktır yüzü. 

 

Bir gün yirmi dört saat, Rabbim verdi sermaye 

Yirmi dörtten birisi ahiret için çare. 

Saadet-i dareynde seni eder himaye. 

Yoksa iflas edersin ahirette biçare. 

 

Ömrün ebedi midir ey bedbaht kötü nefis. 

Kesin senedin var mı şeytandan gelir bu his. 

Geçmiş ömrün geçmiştir yarın ise gelmemiş. 

Gerçek hayat şu andır ömrün şu anda hapis 

 

Gelecek günler ise madem daha gelmemiş. 

Şimdiden düşünerek füturu getirmemiş. 

Madem gerçek böyledir yalnız bugünü düşün. 

Usancın gider elbet gayrete gelir her gün. 

 

Geçmişin zahmetleri kalbolmuştur rahmete. 

Elemleri gitmiştir şükrediyor nimete. 

Ondan usanmak değil sevk eder ibadete. 

Sebeptir yeni şevke hem ciddi bir gayrete. 

 

Her gün suyu içersin her gün ekmek yiyorsun. 

Her dakika havayı teneffüs ediyorsun. 

Bunlardan usanmayıp lezzetler alıyorsun.                    

Beden muhtaç onlara elbet usanmıyorsun. 

 

Bu saydığımız şeyler bedenin ihtiyacı. 

Maddi vücudumuzun vitamini ilacı. 

Aç, susuz kalsa beden zayıf düşer ne acı. 

Bir an havasız kalsan kaybedersin hayatı. 

 

Ey sabırsız nefisler sabırla mükellefsin. 

Taat üstüne sabır göstermelidir nefsin. 

Masıyetten sabırdır nefis isyan etmesin. 

Musibete sabırdır bu geçer YA HU desin. 

 

Merdane ya sabur çek sabrı omuzuna al. 

Bu üç sabırla olun Rabbine iyi bir kul. 

Bu sabır kuvvetiyle yolun olur doğru yol. 

İbadet cihetinde her an Hakka muti ol. 

 

Haps-i ebedi havfı sana vermeli gayret. 

Elbette ucuz değil cennet gibi bir ücret. 

Cehennem cezaevi korkutmaz seni hayret. 

Namazdaki ihmalin çok büyük bir hasaret. 

 

Aciz fakir kalbine, kut ve gınadır namaz. 

Bir menzilin kabirde; gıda, ziyadır namaz. 

Hesap günü mahşerde; senet, berattır namaz. 

Sırat köprüsündeyse, nur ve buraktır namaz. 

 

Fani olan dünyada, baki olan hayatta,  

Kabirde ve berzahta, Mahşerde ve sıratta, 

Cennet cemalüllahta, manevi huzuzatta, 

Sayısız hikmeti var ibadet ve taatta. 

MEHMET KOVANCI 

[email protected]

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