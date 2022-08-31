Şiir - Mehmet Kovancı

Şu alem-i şehadet çok büyük bir kitaptır. Oku, düşün ve anla Rabbimizden hitaptır. Alemde ne var ise elbette bir sanattır. Sanat Sani’siz olmaz Cenab-ı Haktan hattır. Allah’ı tanıttıran birisi nebatattır. Diğeri hayvanattır, öteki cemadattır. Allah vardır diyenler hasılı mevcudattır. Allah birdir diyenler elhasıl mahlukattır. Lisan-ı halleriyle konuşuyor her biri. Ayrı ayrı her biri gösteriyorlar BİR’i Birer perde olarak yarattı sebebleri. Sani-i zülcelaldır müsebbib-i hakiki Şu kitab-ı kâinat esmanın ayinesi. Ayinede görünür esmanın tecellisi. Akıllı insanların okumaktır gayesi. Böylece elde eder İlahi marifeti. Alemdeki her bir şey geliyor elbet dile. Bizlerle konuşuyor Allah var, birdir diye. Varlık birlik mührünü görmezsin neden niye? Nefis ve şeytan yapar elbette sana hile. Her bir şeyde var ölçü, bu hal reddedilemez. Mademki ölçü vardır tesadüf denilemez. Ölçüyü koyan vardır inkâra gidilemez. Alemde tesadüfe tesadüf edilemez. Her şeyde görünüyor ilim, irade, kudret. Bunları akledenler Allah var der nihayet. Küfre cüret ederse nihayetsiz dalalet. Her şeyi tahkir tezyif nihayetsiz cinayet. Yaratıcı olamaz yaratılan tabiat. Olalabilir der isen aklı baştan çıkar at. Muhakkak tabiatta Sani’a delil sanat Allah’tan haber veren Rabbimden bir ilanat. İlahi esmasıyla Rabbim görünmek ister. Kendini tanıttırmak hem de tanınmak diler. Mana-yı harfi ile her şeye bakınız der. Ahde sadık mı diye kulu imtihan eder.

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