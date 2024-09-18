ŞİİR

Okumaya başlarsan o gün ilk baharındır, Ertesi günün ise o da senin yazındır. Okumayı bıraksan o gün sonbaharındır, Ondan sonraki günler mevsim-i şitaındır. Cehalet karanlığı aydınlatmaz yolunu, Ayıramazsın sen sağını ve solunu. Karanlığın içinde kaybolur düşersin bak, Manayı harfiyle bak iman lambasını yak. Zulmet kaybolur birden her yer nurla dolar bak, Cehalet ve ihtilaf, zaruret oluyor yok. Okuyup cehaleti yok edebilsen eğer, Akıl, kalp ve hissiyat kazanır elbet değer. Rabbin adıyla oku kâinat kitabını, Kalp kulağın sağlamsa duy Hakk’ın hitabını. Bu hitab-ı İlâhî bizlere ne diyor bak, Sadece ve sadece elbet bir Cenab-ı Hak. Kevnî kanunlar denen oku sünnetullahı, Bununla öğrenirsin bir tek olan Allah’ı. Kur’ânı okur isen en büyük bir muarrif, Zat, sıfat ve esmayla Allah’ı eder tarif. Bürhan-ı nâtık olan Hazret-i Peygamberdir, Onun sünneti ise doğru İslâmiyettir. Bu üçünü okursan fenle aklın nurlanır, Dinî ilimler ile vicdanın ziyalanır. Şüphe taassup kalmaz himmetler pervaz eder, Saadet-i dareyni mü’minler elde eder.

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