Olmazsa olmaz farklar

Fazdan önce farz nedir düşünsene ey insan
İman-ı billah ilmi bunu derk eyle her an,
Gerçek saadet ancak iman-ı Billah’tadır
Halis sürur ve nimet Marifetullah’tadır.
Ruhani lezzet ise Muhabbetullah’tadır.
Nihayette saadet hakiki imandadır.
Yaratılış gayesi, iman-ı billah ilmi.
Fıtratın neticesi, iman-ı billah ilmi.
İnsanlığın en yüce mertebesi imandır.
En büyük derecesi, bir ALLAH’a imandır
İlimlerin esası, Şahı, iman ilmidir.
İman ekmek gibidir, hava ve su gibidir
Farzın içinde farzsa İHLASTIR bilin inan.
İhlas olmazsa eğer zarar görecek iman.
Hal ve etvar, ahlakın ihlasa uygun olsun.
Amel defterin ise sevaplarla hep dolsun.
Farzdan sonra farz ise düşünsene her zaman.
Emr-i bil ma’ruf elbet bundan vazgeçme aman.
Nehy-i anil Münkerdir buna bulunuz imkân.
Kavl-i leyyine göre tebliğ olmalı ayan.
Bir kötülük görünce düzeltin elinizle.
Buna gücün yok ise söyleyin dilinizle.
Buna gücün yetmezse kalben buğz etmelisin.
Şeref ve izzetinle oradan gitmelisin.
Bu farzlar olmalıdır daim herkese şiar.
Bunları yapanlara saadet-i dareyn var.
MEHMET KOVANCI
mehmet_kovanci_19@hotmail.com