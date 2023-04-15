Oruçla farkedilir nimetlerin kıymeti

İslamın şartlarının oruc birincisidir.
Şeair-i İslamın oruc bir incisidir.
Ferdin ve cemiyetin İslam alametidir.
İl, İlçe ve köylerin İslam işaretidir.
Mezar taşı, minare, ezanlar şeairdir.
Bunlar gibi oruç da onun alametidir.
İslamın sembolidir, dinin işaretidir.
Tutmayanlar alenen yiyip içmemelidir
Enva-i nimetiyle gönderiyor rızkını.
Gaflet ve ülfet ile fark etmez Rezzak’ını.
Oruçla fark ediyor rızkın hakikatini.
Umulmadık yerlerden gönderir nimetini.
Hesapsız nimetlerle besliyor CENAB-I HAK.
Bunu düşünen kişi, der ‘’Allah gerçek REZZAK’’
Bu kadar nimetleri veren ne istiyor bak.
Zikir, fikir ve şükür bunları istemek Hak.
Nimeti yerken düşün; kim yapıyor in’amı.
Esbab mün’imdir dersen, bu şeytanın bir damı.
Mün’im-i hakikiyse ALLAH’tır O’nun namı.
Ramazan orucuysa gerçek şükrün miftahı.
Rabb-ül alemin bizi rahman rahim ismiyle
Besliyor muhtaçları, düşünerek seyreyle.
Rezzak’ından istiyor lisan-ı hal, kaliyle.
Bunlar fark ediliyor, Ramazan orucuyla
Zemin yüzünü Rabbim yapmış sofra-i nimet.
Enva-i nimetiyle yırtıp atılır gaflet.
Mün’im-i hakikiye gerçekten teşekkür et.
Orucla gerçekleşir, ulvi bir ubudiyet.