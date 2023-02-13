ŞİİR

Zincire vurulmuştur MEREDE-İ ŞEYATIN. Bir şey yapamaz artık günahı silip atın. Amel defterineyse bire bin sevap katın. Allah katında artar sevaplarla fiyatın. Şeytana uyma sakın ona olmayın yakın. Var oluş gayen olan ubudiyeti takın. İstidadın gelişir budur senin cihadın. Başarır isen bunu salih kul olur adın. Şeytanın hırçınlığı Rabbimin lütfu bize. Şeytana uymaz isek getiririz biz dize. Rabbim rahmeti ile yetişir hepimize Şeytan-ı lain ile bakar cidalimize. Örümcek ağı gibi tuzağı zayıf elbet Tuzağını yırtıp at şeytanını mağlup et. Yaratılış gayesi elbette ubudiyet. Bunu başarır isen yerin şüphesiz cennet. Şeytanlar bağlanınca kalıyor yalnız nefis. Oruçla aç kalınca Rabbi tanır bilakis. Haddini bilir nefis hizaya gelir her his. Bütün bir ay boyunca olur mü’min-i halis Oruç tutarak hemen nefse darbeyi vurun. Nefs-i emmareye sor nedir ben ile zorun. Bundan böyle ötmez hiç elbette senin borun. İlahi emirlere elbet hemen ram olun. Mehmet Kovancı

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