ŞİİR

‘’Nurun hizmetinde bir dirhem zahmet.’’ Katlanırsan eğer ‘’bin batman rahmet.’’ Bin batman sevaba elbette şükret. Bu netice için zahmete sabret. Rahmet zahmettedir zahmette rahmet. Fütura düşmeden daima hizmet. Vazifen tebliğdir değil hidayet. Hidayet ALLAH’tan aman dikkat et. Emr-i bil marufu yapın her zaman. Nehy-i anil Münker, olmalı her an. Alemde olamaz hiçbir şey nihan. Bunlar yapılırsa mesuttur insan. Yeknesak bir hayat, değildir hayat. Yaşayan ölüden farksızdır heyhat. Nurlara hizmetin lezzetini tat. Bu zahmet değildir sevaplar kat kat.

Okunma Sayısı: 693

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.