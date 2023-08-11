ŞİİR

Bazı insanlar var sureten insan. Hal ve hareketi sireten şeytan. İnsi şeytanlardan uzak dur her an. Gaflete düşersen zehirler inan. Daima görünür suret-i haktan. Sözleri farksızdır zehirli baldan. Akıbeti görmez kör hissiyattan Kurtulabilirsin ona kanmaktan Günahları cazip gösterir sana Mağlup eder seni hissiyatına. Ortak eder seni günahlarına. Bunlar faydasızdır ah u vahına. Çok iyi bilirler zayıf noktanı. İnsi şeytanları çok iyi tanı. Emr-i ilahiye itaatini Yapsan kurtarırsın ahiretini. Nefsinle cihadın manevi cihat. Kötü duygularını kaldır hemen at. İnsi şeytanlardan uzaklaş kat kat. Böyle kurtarılır ebedi hayat. Batılı hak gibi gösterir sana. Mihenge vurmazsan yutturur sana. Düşman eder daim canı canana. Mağlup olursun bak hissiyatına Fitneyi çıkarır hep bile bile. İşi gücü zaten daima hile. Onların ıslahı hepten nafile. Senin imtihanın çektiğin çile. Şeytan-ı insiden sığın Allah’a İhlas ve tesanüd biçilmez paha. Ferasetle görür düşmez nifaka. Tahkik-i imanla düşmezsin dara.

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