Şeytanlarla dost olma

Şiir - Mehmet Kovancı

Şeytanları dost tutma. Sana düşman unutma. Yalanlarını yutma. Günahlara hiç batma. Şeytanlar elbet, deni. Aldatır seni beni. Yaratılış gayeni, Unutturur payeni. Şeytanın dostu düşman. Bu böyledir her zaman. Ne büyük bir imtihan. Uysan ahiret hazan. Sağ gösterip sol vurur. Desise verir durur. Nefsine verir gurur. Salihatın yok olur. Uyma onlara kazan. Şeytana et su-i zan. Allah’a sığın her an. Ahiret dar-ı cinan. Kaç insi şeytanlardan Kaç cinni şeytanlardan. Kaç nara atanlardan. Olun, kurtulanlardan

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