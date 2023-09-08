ŞİİR

Menfaat üstüne dönen siyaset Yutarak beslenir başkalarını. En yakın dostuna eder ihanet. Menfi siyasetten sığın Mevla’ya Dini siyasete edersen alet Müslümana gelir bin türlü zahmet Israr edilirse gecikir Rahmet. Menfi siyasetten sığın Mevla’ya İnhisar altına alırsan dini Açığa çıkıyor kâfirin kini. Zarar vermek için kusar zehrini. Menfi siyasetten sığın Mevla’ya Irkçılık adına olsa siyaset. Millette başlıyor kin ve adavet. Yok olur uhuvvet, hürmet, merhamet. Menfi siyasetten sığın Mevla’ya. Mezhepçilik ile yapsan siyaset. Mezhep kavgaları başlar nihayet. Bu halden kaçınma elzemdir elbet. Menfi siyasetten Allah’a sığın. Zorla iktidarı geçirsen ele. Zulmün her çeşidi gezer el ele. Hürriyet adalet gidiyor sele. Menfi siyasetten sığın Mevla’ya Yüzde altmış yetmiş tam mütedeyyin. Olursa bu millet, zarar görmez din. İmana hizmete haydi azmedin Allah rızasını esas tut elbet. Siyaset dine etmeli hizmet Bunda herhalde yoktur bir afet. Dine faydalıdır böyle siyaset. Böyle siyasette zarar yok elbet.

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