Şiirle Bediüzzaman

(18.'nci bölüm)
Alimlerin Molla Said’e ziyareti
Üstad şark ve garbın seyahati
Hiç doyulur mu manevi sohbeti
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İlmi ile amel eden zatı Nurani
O tatlı ve ballı mübarek lisanı
Halkın zaafa düşmesin imanı
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Şarkın yetiştirdiği ilmi zevatlar
Risale-i Nura inanmış, erenler
Dinin uğrunda canını verenler
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Risale-i Nurların dine hizmeti
İdrakine varırlar İslam ümmeti
Asırlar geride kaldı Nurun nöbeti
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Şeyh Nur Muhammed’in duası
Kur’an-ı Kerim risalenin yuvası
Gayeleri tekdir, Allah’ın rızası
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Alim Şeyh Abdurrahmani Taği
İslamın davası seyyidler ocağı
Tebdili mekan oldu ikinci durağı
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Hep önde gitsin iman nuru
Risalede alsın İslamın şuuru
Kur’an yolunda yürü yürü yürü
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Ş. Muhammed Küfrevi hizmeti
Rahmetle anılır şeyhin şefkati
İslam davası, ey İslam ümmeti
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Ş. Muhammed Emin nezaketi
Şeyh Molla Fetih’in nur hizmeti
Üstadın hayatı sürgün, hicreti
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Halkın sevdikleri mehdileri var
Mehdi inancına vermez zarar
Risale-i Nurla inanca, geldi bahar
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Alimlerin dilinde hizmetin başı
Vehbi ilmi, vazife aldı kaçtır yaşı
Alimlere ders verir fikir ile savaşı
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Hazreti Üstad çok çile çekmiş
Çile davaya karşı hafif gelmiş
Nur davası, helal olsun demiş
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Dünya malı toplumu bağlamış
Haram helal birbirine karışmış
Nefsimin payı karmaya alışmış
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Demiş kendimi beğenmiyorum
Bu mütevazinin zirvesi diyorum
Beni beğeneni de beğenmiyorum
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Hazreti Üstad her günün gecesi
Zikirle meşgul tefekkürle tevbesi
Gece ormanda çıkar duanın sesi
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