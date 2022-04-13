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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Şiirle Bediüzzaman

Mehmet KOVANCI
13 Nisan 2022, Çarşamba
Şiir - Tevfik Boz

(18.'nci bölüm)

Alimlerin Molla Said’e ziyareti    

Üstad şark ve garbın seyahati

Hiç doyulur mu manevi sohbeti

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

İlmi ile amel eden zatı Nurani

O tatlı ve ballı mübarek lisanı     

Halkın zaafa düşmesin imanı

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçei Hayatı 

 

Şarkın yetiştirdiği ilmi zevatlar

Risale-i Nura inanmış, erenler

Dinin uğrunda canını verenler

Oku Hz. Üstadın Tarihçe-i Hayatı 

 

Risale-i Nurların dine hizmeti

İdrakine varırlar İslam ümmeti   

Asırlar geride kaldı Nurun nöbeti

Oku Hz. Üstad(ın Tarihçe-i Hayatı 

 

Şeyh Nur Muhammed’in duası 

Kur’an-ı Kerim risalenin yuvası

Gayeleri tekdir, Allah’ın rızası

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçei Hayatı 

 

Alim Şeyh Abdurrahmani Taği 

İslamın davası seyyidler ocağı

Tebdili mekan oldu ikinci durağı

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı 

 

Hep önde gitsin iman nuru

Risalede alsın İslamın şuuru    

Kur’an yolunda yürü yürü yürü

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

Ş. Muhammed Küfrevi hizmeti

Rahmetle anılır şeyhin şefkati

İslam davası, ey İslam ümmeti

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

Ş. Muhammed Emin nezaketi

Şeyh Molla Fetih’in nur hizmeti 

Üstadın hayatı sürgün, hicreti

Oku Hz. Üstad’in Tarihçe-i Hayatı

 

Halkın sevdikleri mehdileri var 

Mehdi inancına vermez zarar

Risale-i Nurla inanca, geldi bahar  

Oku Hz. Ütad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

Alimlerin dilinde hizmetin başı

Vehbi ilmi, vazife aldı kaçtır yaşı

Alimlere ders verir fikir ile savaşı

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

Hazreti Üstad çok çile çekmiş

Çile davaya karşı hafif gelmiş

Nur davası, helal olsun demiş  

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı 

 

Dünya malı toplumu bağlamış

Haram helal birbirine karışmış

Nefsimin payı karmaya alışmış

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

Demiş kendimi beğenmiyorum

Bu mütevazinin zirvesi diyorum

Beni beğeneni de beğenmiyorum

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

 

Hazreti Üstad her günün gecesi

Zikirle meşgul tefekkürle tevbesi  

Gece ormanda çıkar duanın sesi

Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı 

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