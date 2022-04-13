Şiirle Bediüzzaman

Şiir - Tevfik Boz

(18.'nci bölüm) Alimlerin Molla Said’e ziyareti Üstad şark ve garbın seyahati Hiç doyulur mu manevi sohbeti Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı İlmi ile amel eden zatı Nurani O tatlı ve ballı mübarek lisanı Halkın zaafa düşmesin imanı Oku Hz. Üstad’ın Tarihçei Hayatı Şarkın yetiştirdiği ilmi zevatlar Risale-i Nura inanmış, erenler Dinin uğrunda canını verenler Oku Hz. Üstadın Tarihçe-i Hayatı Risale-i Nurların dine hizmeti İdrakine varırlar İslam ümmeti Asırlar geride kaldı Nurun nöbeti Oku Hz. Üstad(ın Tarihçe-i Hayatı Şeyh Nur Muhammed’in duası Kur’an-ı Kerim risalenin yuvası Gayeleri tekdir, Allah’ın rızası Oku Hz. Üstad’ın Tarihçei Hayatı Alim Şeyh Abdurrahmani Taği İslamın davası seyyidler ocağı Tebdili mekan oldu ikinci durağı Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Hep önde gitsin iman nuru Risalede alsın İslamın şuuru Kur’an yolunda yürü yürü yürü Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Ş. Muhammed Küfrevi hizmeti Rahmetle anılır şeyhin şefkati İslam davası, ey İslam ümmeti Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Ş. Muhammed Emin nezaketi Şeyh Molla Fetih’in nur hizmeti Üstadın hayatı sürgün, hicreti Oku Hz. Üstad’in Tarihçe-i Hayatı Halkın sevdikleri mehdileri var Mehdi inancına vermez zarar Risale-i Nurla inanca, geldi bahar Oku Hz. Ütad’ın Tarihçe-i Hayatı Alimlerin dilinde hizmetin başı Vehbi ilmi, vazife aldı kaçtır yaşı Alimlere ders verir fikir ile savaşı Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Hazreti Üstad çok çile çekmiş Çile davaya karşı hafif gelmiş Nur davası, helal olsun demiş Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Dünya malı toplumu bağlamış Haram helal birbirine karışmış Nefsimin payı karmaya alışmış Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Demiş kendimi beğenmiyorum Bu mütevazinin zirvesi diyorum Beni beğeneni de beğenmiyorum Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı Hazreti Üstad her günün gecesi Zikirle meşgul tefekkürle tevbesi Gece ormanda çıkar duanın sesi Oku Hz. Üstad’ın Tarihçe-i Hayatı

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