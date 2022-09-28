Şiirlerle Bediüzzaman

ŞİİR - Tevfik Boz - (Otuzdördüncü bölüm)

Yirmi dokuzuncu söz ruh bahsi, Ruha ait çalışmanın hülasası, Nuranidir letafetli ruhun libası. 29 dokuzunci Sözi okı rahat ol. Ruhu anlatmak nedir engel , Menfi kalmasın yardıma gel, Habersiz anı vahid gelir ecel, Yirmi dokuzunci Söz oku rahat ol. Mezar cesedin barınma yeri, Verip de almak Allah’ın eseri, Beyaz kefen cesedin minderi, Yirmi dokuzuncu Sözü oku rahat ol. Yirmi dokuzuncu Söz ne demiş? Kader ruhun libas giydirilmiş, Cesed toprak altında çürümüş, Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol Nurları okur mektebin alimleri, Yirmi dokuzuncu söz okuma yeri, Kur’an’ın tefsiri Risale-i Nur eseri, Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol Ervah aleminden rahmı madere, Dokuz ay bekler gideceği yere, Misafir yolcunun derdiyse para, 29 dokuzuncu sözü oku rahat ol. Sala okunur duyar mı misafir, Yolcu yolu unutur, kefen hazır, Allah Hayyu Kayyum ve nazır, 29 dokuzuncu sözü oku rahat ol. Evet teneşir tabut gusül yeri, Bir dakika ne geri ne de ileri, Misafir yolcu var mı haberi, Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol. Duydunuz mu tahta revanın işi, Omuzlar üzerinde taşır naaşın, Mezara götürür kaçmış yaşı, 29 dokuzuncu sözü oku rahat ol. Mezar içinde ne ruh ne de cani, Aczuben çıkar tohumu fidanı, Hz.İsrafil’in borusu diriliş ilanı, Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol. Hazreti Allah her dileğin semii, Allah’ın huzurunda ümmetin şefii, Şefiin yanında ise asrın Bedii, Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol. Ümmetin şerri hayrı var elbet, Şefat diliyor Hz. Muhammed, Resulullah ümmeti ümeti umeti Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol Günahlarımızın cem’idir helak, Niyazda Sultani levlake levlak, Ya Yabbi affın temizler, yoksa helak Yirmi dokuzuncu sözü oku rahat ol.

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