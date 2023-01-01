Siyasetten Allah’a sığınmak mutlak mı, mukayyed mi?

Münazarat’ta “Yahudi ve Hıristiyan’ları dost edinmeyin” mealli âyetin tefsirinde Bediüzzaman Hazretleri, “âmm” ve “mutlak” kavramlarını kullanıyor.

Âyetin ve hadisin “âmm” ise takyid edilemeyeceğini, “mutlak” ise takyit edilebileceğini söyler. “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin” diyerek âyetin hadisle takyid edildiğini ifade eder. Bunun gibi “Euzü billâhi mine’ş-şeytani ve’s-siyase” cümlesinin de âmm mı, mutlak mı olduğuna bakılmalı. Âmm ise şeytandan ve her çeşit siyasetten Allah’a sığınmalıyız. Üstad Hazretleri, siyaseti “müsbet” ve “menfî” olarak ikiye ayırmaktadır. Müsbet siyasetin dine hizmetkâr olması gereği üzerinde durmakta, demokrat ve hürriyetçi siyaseti tasvip ettiğini belirtmektedir.

Bu hüküm âmm değil mutlaktır. Üstadımız menfî siyaset olarak bahsettiği siyasetten Allah’a sığınmaktadır. “Nedir bu menfî siyaset?” denilirse:

1. Dinsizlik adına siyaset menfî siyasettir. Üstadımız bu siyasetten Allah’a sığınmaktadır. Hem din hem de millet bu siyasetten zarar görmektedir. “O gizli münafık zındıkların garplılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil...” (Bediüzzaman Cevap Veriyor, s. 53)

2. Din adına yapılan siyaset menfî siyasettir. Üstad bundan da Allah’a sığınmaktadır. Çünkü din zarar görmektedir: “Bir kısım dindar ehl-i siyaset, dini siyaset-i İslâmiyeye alet etmeye çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tâbi olamaz. Ve alet yapmak, kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir.” (Bediüzzaman Cevap Veriyor, s.53)

3. Irkçılık adına yapılan siyaset menfî siyasettir. Millet zarar görmektedir. “‘Frenk illeti’ tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu Frenk illetini aşılamış.” (Emirdağ Lâhikası-II, s. 747) Bediüzzaman Hazretleri Prens Sabahaddin’e yazdığı mektubunda: “Şiddet-i ihtilâf-ı unsur ve mezhep sebebiyle birdenbire kuvve-i ani’l-merkeziyeye inkılâp edeceğinden […] muhtariyete ve sonra istiklâliyete ve sonra tavaif-i mülûk suretini giydiğinden […] bir mücadele-i keşmekeş intâc edeceğinden...” (ESDE, Nutuk, s. 183-184)

4. Mezheb adına yapılan siyaset menfî siyasettir. Bu çeşit siyasetten de Allah’a sığınmaktadır.

5. Menfaat üzere yapılan siyaset de menfî siyasettir. Bu siyaset rüşvetin ve yolsuzluğun kapısını açmaktadır. Bu siyasetten de Allah’a sığınmaktadır. “Halbuki siyaset-i hâzıra; o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir.” (Sözler, s. 783-784) “Menfaati esas tutan siyaset canavardır.”, “Lisan-ı siyasette lafız mananın zıddıdır.” (Sözler, s. 1150) Çoğu yalancılıktan ibaret olan siyaset menfîdir, bu çeşit siyasetten Allah’a sığınmaktadır.

6. Mektubat’ta Üstad, siyaseti “muvafık” ve “muhalif” olarak iki kısma ayırmaktadır. Muhalif siyaset için “Eğer kuvvetle ve hâdise çıkarmakla muhalefet etsem, husulü meşkûk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var; birinin yüzünden çoklar belâya düşer” diye ifade eder. (On Altıncı Mektub, Birinci Nokta)