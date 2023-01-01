"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Siyasetten Allah’a sığınmak mutlak mı, mukayyed mi?

Mehmet KOVANCI
01 Ocak 2023, Pazar
Münazarat’ta “Yahudi ve Hıristiyan’ları dost edinmeyin” mealli âyetin tefsirinde Bediüzzaman Hazretleri, “âmm” ve “mutlak” kavramlarını kullanıyor.

Âyetin ve hadisin “âmm” ise takyid edilemeyeceğini, “mutlak” ise takyit edilebileceğini söyler. “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin” diyerek âyetin hadisle takyid edildiğini ifade eder. Bunun gibi “Euzü billâhi mine’ş-şeytani ve’s-siyase” cümlesinin de âmm mı, mutlak mı olduğuna bakılmalı. Âmm ise şeytandan ve her çeşit siyasetten Allah’a sığınmalıyız. Üstad Hazretleri, siyaseti “müsbet” ve “menfî” olarak ikiye ayırmaktadır. Müsbet siyasetin dine hizmetkâr olması gereği üzerinde durmakta, demokrat ve hürriyetçi siyaseti tasvip ettiğini belirtmektedir. 

Bu hüküm âmm değil mutlaktır. Üstadımız menfî siyaset olarak bahsettiği siyasetten Allah’a sığınmaktadır. “Nedir bu menfî siyaset?” denilirse:

1. Dinsizlik adına siyaset menfî siyasettir. Üstadımız bu siyasetten Allah’a sığınmaktadır. Hem din hem de millet bu siyasetten zarar görmektedir. “O gizli münafık zındıkların garplılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe alet yapmalarına mukabil...” (Bediüzzaman Cevap Veriyor, s. 53) 

2. Din adına yapılan siyaset menfî siyasettir. Üstad bundan da Allah’a sığınmaktadır. Çünkü din zarar görmektedir: “Bir kısım dindar ehl-i siyaset, dini siyaset-i İslâmiyeye alet etmeye çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi yerdeki ışıklara alet ve tâbi olamaz. Ve alet yapmak, kıymetini tenzil etmektir. Büyük bir cinayettir.” (Bediüzzaman Cevap Veriyor, s.53) 

3. Irkçılık adına yapılan siyaset menfî siyasettir. Millet zarar görmektedir. “‘Frenk illeti’ tabir ettiğimiz ırkçılık, unsurculuk fikriyle Avrupa, âlem-i İslâmı parçalamak için içimize bu Frenk illetini aşılamış.” (Emirdağ Lâhikası-II, s. 747) Bediüzzaman Hazretleri Prens Sabahaddin’e yazdığı mektubunda: “Şiddet-i ihtilâf-ı unsur ve mezhep sebebiyle birdenbire kuvve-i ani’l-merkeziyeye inkılâp edeceğinden […] muhtariyete ve sonra istiklâliyete ve sonra tavaif-i mülûk suretini giydiğinden […] bir mücadele-i keşmekeş intâc edeceğinden...” (ESDE, Nutuk, s. 183-184)

4. Mezheb adına yapılan siyaset menfî siyasettir. Bu çeşit siyasetten de Allah’a sığınmaktadır. 

5. Menfaat üzere yapılan siyaset de menfî siyasettir. Bu siyaset rüşvetin ve yolsuzluğun kapısını açmaktadır. Bu siyasetten de Allah’a sığınmaktadır. “Halbuki siyaset-i hâzıra; o kadar çok yalan ve hile ve şeytanet içine girmiş ki vesvese-i şeyâtîn hükmüne geçmiştir.” (Sözler, s. 783-784) “Menfaati esas tutan siyaset canavardır.”, “Lisan-ı siyasette lafız mananın zıddıdır.” (Sözler, s. 1150) Çoğu yalancılıktan ibaret olan siyaset menfîdir, bu çeşit siyasetten Allah’a sığınmaktadır.

6. Mektubat’ta Üstad, siyaseti “muvafık” ve “muhalif” olarak iki kısma ayırmaktadır. Muhalif siyaset için “Eğer kuvvetle ve hâdise çıkarmakla muhalefet etsem, husulü meşkûk bir maksat için binler günaha girmek ihtimali var; birinin yüzünden çoklar belâya düşer” diye ifade eder. (On Altıncı Mektub, Birinci Nokta)

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2022, Filistin için en zor yıllardan biri olarak tarihe geçti

    Rusya, Kiev'e saldırdı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    2023 adalet, huzur ve bereket getirsin

    Yoksulluk artacak

    Tevfik İleri rahmetle anılıyor

    4 milyon 330 bin hane sosyal yardım alıyor

    200 TL 144 dolardı, 10.7’ye düştü

    Ülke yokluğa mahkum edildi

    Borçlanmaya devam

    6 yaşındaki Yusuf Kerim annesine kavuşsun

    Yılın kelimeleri enflasyon ve zam

    İstanbullu’nun stresi arttı, mutluluğu azaldı

    Pasaport ve ehliyet harçları zamlandı

    Kral değil, kural istiyoruz

    Denizleri kirlettik

    İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    İktidarı sandık korkusu sardı

    Bugün son gün: Ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemlerine dikkat!

    İzmir'deki vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    Türk-İş: Yoksulluk sınırı 26 bin 400 lirayı geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür dakikaları azalıyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaat 1’den büyüktür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rifat OKYAY

    Cemaatî görüş ve tercihler
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’ın cesareti
    MUHAMMED ŞEVİKER

    Nüfus projeksiyonları ve EYT
    Ahmet BATTAL

    Mezarlığa kültür çiçeği
    Adnan NACİR

    Twitter dosyaları
    Hasan Doğan

    Şeytanî desiselerin mağlup edilmesi (1)
    Risale-i Nur'dan

    Her sene, her gün taze bir kâinat gelir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.