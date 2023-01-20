ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Receb Allah’ın ayı Rabbim ediyor rağbet. Şaban Resulün ayı sünnete et itaat. Ramazan ümmet ayı kazanmaya et gayret. Manevi kudsi pazar, kurulmuştur ihya et. Receb ekim ayıdır ahiret için ekin. Şaban bakım ayıdır, bakana çok aferin. Ramazan hasat ayı, mahsulatı toplayın. Seksen sene sevap var toplamda bu üç ayın. Receb tevbe ayıdır, acele et tövbeye. Şaban muhabbet ayı sünnetle ol terbiye. Ramazan kurbiyettir rıza-i ilahiye. Bu Şuhur-u selase Rabbimden bir hediye Receb ibadet ayı, ediniz çok ibadet. Şaban zahitlik ayı yaşansın İslamiyet. Ramazan nimet ayı, nimetlere çok şükret. Bu Şuhur-u selase, vermelisin çok kıymet. Cefayı terk ayıdır bilirsen Recep ayı. Şaban vefa ayıdır sünnetten alın payı. Ramazan safa ayı, safayı bulun gayrı. Bu Şuhur-u selase, bundan düşmeyin ayrı. Bu üç ayda hepimiz, O’na kulluk ederiz. Fıtrat ayarlarına hep birlikte döneriz. Nefs-i emmaremizi izni ile yeneriz. Şeytanımızı bile yere vurur sereriz. Bu mübarek ayları eğer ihya edersek, Mübarek gecelere gerçek değer verirsek, Tüm mübarek günlerde hep ALLAH’a dönersek. Diğer ay, gün, geceler, hepsi olur mübarek. Receb ayını bize mübarek eyle RABBİM. Şaban ayını bize mübarek eyle RABBİM Ramazan’a eriştir tüm müminleri RABBİM. Bu üç ayın feyzine ulaştır bizi RABBİM.

Okunma Sayısı: 169

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.