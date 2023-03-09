TAVİZSİZ İSTİKRAR

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Nurcu olmak kolaydır Nurcu kalmak ise zor. İstikamet sınavı sanki ateşten bir kor. Taviz verme dikkat et görseler de seni hor. Bunun için her zaman harcamalı çok efor. Numune-i imtisal Üstadımız her zaman. Nurların hakaikı rehber olmalı her an. Üstad böyle söylüyor fakat dersen hal yaman. Şahsi düşünceleri terk etmeliyiz heman. Çizgimiz belli bizim tavizsiz istikrardır. Nurlarda sebat ise bize büyük bir kârdır. Böyle yaşarsak bizler Üstad bize hep yardır. Nurlara sadakatse bize şeref ve şandır. Nurlarla nurlanalım olalım fena fin nur. Her türlü batıl fikre geçit verme, olun sur. Hayatı böyle yaşa bu en büyük bir onur Şahsi hizmet akimdir sahs-ı manevi korur. Rabbim hiç ayırmasın hizmetten bir an bile. Nurlara sadık olsak sökmez tuzak ve hile, Sabır, sebat etmeli çeksek bile çok çile. Çıkarız elbet bir gün sahil-i selamete. Nurları nasip eden Rabbimize hamd olsun. Hem maddi hem manevi dünyamız nurla dolsun. İfrad ve tefrit hissi birer birer hep solsun Vasat hissi her daim nurlarla seni bulsun. MEHMET KOVANCI

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