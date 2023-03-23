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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Üstad Bediüzzaman

Mehmet KOVANCI
23 Mart 2023, Perşembe
ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Ahir zamanda gelen müjdelenen rehberdir. 

Zındıka dalalete eğilmeyen bir serdir. 

Zulmeti dağıtmaya nurlar elbet yeterdir. 

Küfrü tarumar etti ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Za’f-ı imana düşen müminlere halaskâr. 

Süfyanın tuzağını bozan büyük fedakâr. 

Sadece Allah ona elbette yardımcı, yar. 

İmanı hâkim kıldı ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Sürgünler ve hapisler durduramadı onu. 

İlahi inayetle küfrün gelmişti sonu. 

Nurlarla zail oldu küfrün her türlü tonu. 

İslamı hâkim kıldı ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

  

Üstadın vazifesi, iman, hayat, şeriat. 

En önemlisi iman, ona yaptı tahşidat. 

Tahkik-i iman ile gerçekleşir hakikat. 

Küfrün belini kırdı ÜSTAD BEDİÜZZAMAN.    

 

Şeairi ihyadır, diğer bir vazifesi. 

Sünnet-i seniyyeyi ihya elbet gayesi. 

İttihad-ı İslâmdır hakikatin gür sesi. 

İslamın sedasıdır ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

‘’Kuran’a hizmet için olsam bile Mekke’de, 

Binlerce zahmet çeksem olurdum Türkiye’de’’ 

Kur’an’dan aldığı ders, böyle idi elbette. 

‘’Önce Anadolu der’’, ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Müfsit aletler ile kalpler yara almıştı. 

Vicdanlar ve fikirler hepten yaya kalmıştı. 

Süfyan ve şürekası imanları çalmıştı. 

Nurla tedavi eder ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Adalet-i mahzadır haksızlığı durduran. 

‘’İmanın hassasıdır hürriyet’’ diyor: Kur’an. 

Meşveret-i şer’iyye hâkim olsa her zaman 

Millet hakimdir diyor: ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Üstadın mesleğinde müsbet hareket esas. 

Başkasına adavet kalplerde elbet bir pas. 

Başkaların tenkisi edilmemeli ihsas. 

Böyle yapmalısın der; ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Ehl-i iman her zaman seni rahmetle anar. 

Yaptığın hizmetlere her zaman saygı duyar. 

Alem-i İslam sana şükranlarını sunar. 

Hizmet lillah için der; ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

 

Senin talebelerin hasretinle hep yanar. 

Senin yolundan gider, Nurlara daim uyar. 

İstikametin bozmaz, hizmetini hep yapar. 

‘’Vazifen hizmettir’’ der; ÜSTAD BEDİÜZZAMAN. 

MEHMET KOVANCI

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