VAZİFEN DAİM HİZMET

27 Ağustos 2023, Pazar
ŞİİR - MEHMET KOVANCI
Hiç durma daim hizmet.
Hayatta hep azimet.
Rehberdir Kur’an Sünnet
Bir ömür istikamet.
Taatta edin gayret.
Şeytanları edin ret.
Kötü nefse hezimet.
İmanla ölmek niyet
Yaşasın İslamiyet.
Kahrolsun deccaliyet.
Yok olsun süfyaniyet.
Hizmetine devam et.
Vazifen daim hizmet.
İhlas ve samimiyet.
Allah verecek ücret.
Akıbet olur cennet.
Vazifen tebliğ elbet
Tebliğde müdavemet
Dosdoğru tebliği et.
İttihad eder ümmet.
Tebliğ lillah içindir.
Gönülleri fetihtir.
Rabbim bilir işitir.
Hidayeti eriştir.
Dağılacak bu zulmet
Gelecektir hidayet.
Hak galiptir nihayet.
Zahmetin sonu rahmet.
Hizmette daim isen
İslam hâkim olacak.
Ye’sin burnuna rağmen
Alem nurla dolacak.
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