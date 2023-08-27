VAZİFEN DAİM HİZMET

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hiç durma daim hizmet. Hayatta hep azimet. Rehberdir Kur’an Sünnet Bir ömür istikamet. Taatta edin gayret. Şeytanları edin ret. Kötü nefse hezimet. İmanla ölmek niyet Yaşasın İslamiyet. Kahrolsun deccaliyet. Yok olsun süfyaniyet. Hizmetine devam et. Vazifen daim hizmet. İhlas ve samimiyet. Allah verecek ücret. Akıbet olur cennet. Vazifen tebliğ elbet Tebliğde müdavemet Dosdoğru tebliği et. İttihad eder ümmet. Tebliğ lillah içindir. Gönülleri fetihtir. Rabbim bilir işitir. Hidayeti eriştir. Dağılacak bu zulmet Gelecektir hidayet. Hak galiptir nihayet. Zahmetin sonu rahmet. Hizmette daim isen İslam hâkim olacak. Ye’sin burnuna rağmen Alem nurla dolacak.

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