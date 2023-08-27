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27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

VAZİFEN DAİM HİZMET

Mehmet KOVANCI
27 Ağustos 2023, Pazar
ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Hiç durma daim hizmet.

Hayatta hep azimet.

Rehberdir Kur’an Sünnet

Bir ömür istikamet.

 

Taatta edin gayret.

Şeytanları edin ret.

Kötü nefse hezimet.

İmanla ölmek niyet

 

Yaşasın İslamiyet.

Kahrolsun deccaliyet.

Yok olsun süfyaniyet.

Hizmetine devam et.

 

 Vazifen daim hizmet.

İhlas ve samimiyet.

Allah verecek ücret.

Akıbet olur cennet.

 

Vazifen tebliğ elbet

Tebliğde müdavemet

Dosdoğru tebliği et.

İttihad eder ümmet.

 

Tebliğ lillah içindir.

Gönülleri fetihtir.

Rabbim bilir işitir.

Hidayeti eriştir.

 

Dağılacak bu zulmet

Gelecektir hidayet.

Hak galiptir nihayet.

Zahmetin sonu rahmet.

 

Hizmette daim isen

İslam hâkim olacak.

Ye’sin burnuna rağmen

Alem nurla dolacak.

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