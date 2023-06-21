‘’İmanın hassası hürriyetimiz.’’
Hiçbir zaman olmaz art niyetimiz.
Olursa İslam’a riayetimiz.
Hasenat oluyor her ef’alimiz.
Hürriyetle rahat tüm milletimiz.
Gelişir elbette ticaretimiz.
Öğrendikçe artar marifetimiz.
Yok, olup gidecek cehaletimiz.
Rabbimize kulluk hürriyet ile.
Günaha girilmez ah bile bile.
Kendine, herkese iyilik dile.
Nefs-i emaremiz yapmasın hile.
Fikirler serbestçe gelirse dile.
Müsbet ihtilafın hakikatiyle
Yok olur milletin marifetiyle.
O zaman oluruz tek bir aile.
İnançlar yaşanır hür bir ortamda.
Hoşgörü hâkimdir kâmil anlamda.
Kardeşlik esastır kederde gamda.
Ne derler sorusu kalmaz kafamda.
Haksızlığa karşı hep durabilsek.
Doğruyu her zaman haykırabilsek.
Yasak zincirini bir kurabilsek.
Zulüm ve baskılar yok olur gider.
Mehmet Kovancı
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