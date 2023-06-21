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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yok olur gider

Mehmet KOVANCI
21 Haziran 2023, Çarşamba
ŞİİR

‘’İmanın hassası hürriyetimiz.’’

Hiçbir zaman olmaz art niyetimiz.

Olursa İslam’a riayetimiz.

Hasenat oluyor her ef’alimiz.

 

Hürriyetle rahat tüm milletimiz.

Gelişir elbette ticaretimiz.

Öğrendikçe artar marifetimiz.

Yok, olup gidecek cehaletimiz.

 

Rabbimize kulluk hürriyet ile.

Günaha girilmez ah bile bile.

Kendine, herkese iyilik dile.

Nefs-i emaremiz yapmasın hile.

 

Fikirler serbestçe gelirse dile.

Müsbet ihtilafın hakikatiyle        

Yok olur milletin marifetiyle.

O zaman oluruz tek bir aile.

 

İnançlar yaşanır hür bir ortamda.

Hoşgörü hâkimdir kâmil anlamda.

Kardeşlik esastır kederde gamda.

Ne derler sorusu kalmaz kafamda.

 

Haksızlığa karşı hep durabilsek.

Doğruyu her zaman haykırabilsek.

Yasak zincirini bir kurabilsek.

Zulüm ve baskılar yok olur gider.

 

Mehmet Kovancı
[email protected]

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