Yolculuk ve mola

ŞİİR - MEHMET KOVANCI

Alem-i ervahtan çıkmışız yola. Bu fani dünyada vermişiz mola. Devam eder elbet yolculuk hala. Kabir durağında sual var illa. Kıyamete kadar beklersin orda. Ya saadettesin ya da azab da. Birinci sur ile geçtin berzaha. Orada bir daha verirsin mola İkinci sur ile geçtin mahşere. Orada hesap var hayra ve şerre. Ameller tartılır o terazide. Af ve şefaati nasib et YA RAB. Sırat yolculuğu başlar herhalde. Bazısı berk gibi geçtiği halde. Kimi düşüp yanar, nar-ı cahimde. Sırattan geçmeyi nasib et YA RAB. Cennet cehennemde son bulur sefer. Taatta olmuşsan ALLAH’a nefer. ‘’Rabbim cennetime buyur’’ elbet der. Ebedi saadet nasib et YA RAB. Küfür ve isyanla geçmişse ömür. Elmas gibi ruhun oluyor kömür. Ömrün böyle geçse hayatın çürür Cehennemden kurtar bizleri YA RAB. Kabir azabından sen koru YA RAB. Mahşer dehşetinden sen koru YA RAB Sırattan geçmeyi nasib et YA RAB. Lütfunla CENNETİ nasib et YA RAB.

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