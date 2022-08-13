Oku,
Âdemi, Habil’i ve Kabil’i
Tevbeyi, sevgiyi ve hasedi
Anla Hakkı ve hakikati,
Oku,
İbrahim’i, Hacer’i, İsmail’i
İtaati, tevekkülü ve teslimiyeti
Anla Hakkı ve hakikati.
Oku,
Yakub’u, Yusuf’u Züleyha’yı
Aşkı, güzelliği ve iftirayı
Anla Hakkı ve hakikati.
Oku,
Eyyüb’ü, Rahime’yi, musibeti
Sabrı, sadakati ve kudreti
Anla Hakkı ve hakikati.
Oku,
Nuh’u, tufanı ve helâkı
Gemiyi, Sani’yı ve sanatı
Anla Hakkı ve hakikati.
Oku,
Musa’yı, Karun’u ve Fıravun’u
Mücadeleyi, enaniyeti ve gücü
Anla Hakkı ve hakikati
Oku,
Kuran’ı, Muhammed (sav) ve ümmeti
Emirleri, güzel ahlâkı ve sevdayı
Anla Hakkı ve hakikat.
Mehmet Nursaçan