ŞİİR - MEHMET NURSAÇAN

Oku, Âdemi, Habil’i ve Kabil’i Tevbeyi, sevgiyi ve hasedi Anla Hakkı ve hakikati, Oku, İbrahim’i, Hacer’i, İsmail’i İtaati, tevekkülü ve teslimiyeti Anla Hakkı ve hakikati. Oku, Yakub’u, Yusuf’u Züleyha’yı Aşkı, güzelliği ve iftirayı Anla Hakkı ve hakikati. Oku, Eyyüb’ü, Rahime’yi, musibeti Sabrı, sadakati ve kudreti Anla Hakkı ve hakikati. Oku, Nuh’u, tufanı ve helâkı Gemiyi, Sani’yı ve sanatı Anla Hakkı ve hakikati. Oku, Musa’yı, Karun’u ve Fıravun’u Mücadeleyi, enaniyeti ve gücü Anla Hakkı ve hakikati Oku, Kuran’ı, Muhammed (sav) ve ümmeti Emirleri, güzel ahlâkı ve sevdayı Anla Hakkı ve hakikat. Mehmet Nursaçan

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