Doğruluğu nerede kaybetmiştik? - Neden geri kaldık? (12)

Hutbe-i Şamiye’de İslâm dünyasının geri kalma sebepleri arasında ikinci sırada zikredilen “Sıdkın [doğruluğun] hayat-i içtimaiye-i siyasiyede ölmesi”1 durumu, yeis ve istibdat hastalıkları gibi kronik ve bulaşıcıdır.

Özellikle millete hizmet için yapılması gereken siyaset; güç sahibi olma, menfaat temin etme, taraftarlarına ve tâbîlerine alan açma gayesi ile yapılmaya başlanınca, her yolun mübah olduğu şeklinde bir anlayış hakim olmaya başlar. Kimi siyasetçiler bu hakimiyet mücadelesinde dini ve mukaddes değerleri, kimileri milliyeti, kimileri fakirliği, kimileri de ayrılıkçılığı alet ederler. Ama tüm bu kişiler yalanı propagandalarında yoğun bir biçimde kullanırlar.

Peki yalan nedir?

Yalan; istenmeyen sonuçlardan kaçınmak, menfaat elde etmek ve insanları etkilemek amacıyla söylenen, doğru olmayan ifadeler ve davranışlardır.

Yalan söyleme sırasında beyinde birtakım değişiklikler olur. Basit yalanları söylemek için bile, beyin ekstra çaba sarf eder. Sheffield Üniversitesinde yapılan bir araştırmada; yalan söyleme esnasında beynin kızgınlık, sevinç gibi duyguları yöneten ön kısmı olan “prefrontal korteks”te yoğun bir aktivite gözlemlenmiş; bu aktivitenin nedeni, doğruyu söyleme dürtüsünün bastırılması olarak izah edilmiştir.

Yalancılık manevi bir hastalıktır. Ama en dehşetli yalancılık bütün çeşitleriyle küfürdür. [inkarcılık].2

Siyasilerin iktidarlarını sürdürmek ya da iktidara gelmek için verdikleri, gerçekleştiremeyecekleri vaatleri de bir nevi yalancılıktır. 2019 yılında dünya genelinde yapılan güvenilirlilik ile ilgili bir araştırmada Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Mesleklere göre güvenirlik sıralamasında, bilim adamları %70 ile birinci sırada yer alırken, ikinciliği %61 ile tıp doktorları almıştır. Sıralamada son iki sırayı ise %12 ile din görevlileri, %11 ile siyasetçiler alarak, Bediüzzaman’ın 110 yıl önceki tespitleri doğrulanmıştır. Son iki sırada yer alan mesleklerin görev alanları ve hitap ettikleri kitle düşünülürse durumun vahameti daha iyi anlaşılır.

Tüm dinlerde ve öğretilerde de, yalan günah ya da ayıptır. Peki bu kadar tahşidata rağmen yalanın irtikap edilmesi ve yaygınlaşması nasıl izah edilebilir?

Yalanlar en çok da istibdat uygulayan, totaliter yönetimlerin hakim olduğu dönemlerde artar. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ortamının kalktığı, yani yalanın ortaya çıkartılma zemininin kaybolduğu süreçlerde yalan ve yalancılık artar.

Hitler İkinci Dünya Savaşı’nı kaybetmiş, Rus orduları Berlin’i kuşatmış, savaşın bitmesine sayılı saatler kalmış olmasına rağmen; kendisi Alman halkına, hep savaşı kazanacaklarını söylemeye devam etmiştir.

Bir ülkede toplumun yaşama standartlarını belirleyen, özellikle orta ve dar gelirli aileler için hayati öneme haiz olan enflasyon, hayat pahalılığı gibi konularla ilgili veriler yetkili kurumlar tarafından düşük gösterilirse ve bu yıllarca sürdürülürse, yoksullaşmaları kaçınılmaz hale gelir. Kurumsal yalan sadece yalan olarak kalmaz, fakirden zengine kaynak transferi şeklinde kurumsal hırsızlık olarak toplumun barışını ve huzurunu bozar. Sosyal denge bozulur, toplumsal çatışmalara zemin hazırlanmış olur.

Sonuç olarak dünya ve ahiret saadeti için ”necat(kurtuluş) yalnız sıdkla, doğrulukla olur.” ”sıdk ve doğruluk İslamiyet’in hayat-ı içtimaiyesinde(toplumsal hayat) ukde-i hayatiyesidir(hayat düğümü).3

“Bir dane-i hakikat [hakikat tanesi] bir harman hayâlâta müreccahtır.”4

Dipnotlar:

1- ESDE, s.325., 2- ESDE, s.344., 3- ESDE, s.347., 4- MUHAKEMAT, s.37