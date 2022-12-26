"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Doğruluğu nerede kaybetmiştik? - Neden geri kaldık? (12)

Mehmet Pekel
26 Aralık 2022, Pazartesi
Hutbe-i Şamiye’de İslâm dünyasının geri kalma sebepleri arasında ikinci sırada zikredilen “Sıdkın [doğruluğun] hayat-i içtimaiye-i siyasiyede ölmesi”1 durumu, yeis ve istibdat hastalıkları gibi kronik ve bulaşıcıdır.

Özellikle millete hizmet için yapılması gereken siyaset; güç sahibi olma, menfaat temin etme, taraftarlarına ve tâbîlerine alan açma gayesi ile yapılmaya başlanınca, her yolun mübah olduğu şeklinde bir anlayış hakim olmaya başlar. Kimi siyasetçiler bu hakimiyet mücadelesinde dini ve mukaddes değerleri, kimileri milliyeti, kimileri fakirliği, kimileri de ayrılıkçılığı alet ederler. Ama tüm bu kişiler yalanı propagandalarında yoğun bir biçimde kullanırlar.

Peki yalan nedir?

Yalan; istenmeyen sonuçlardan kaçınmak, menfaat elde etmek ve insanları etkilemek amacıyla söylenen, doğru olmayan ifadeler ve davranışlardır. 

Yalan söyleme sırasında beyinde birtakım değişiklikler olur. Basit yalanları söylemek için bile, beyin ekstra çaba sarf eder. Sheffield Üniversitesinde yapılan bir araştırmada; yalan söyleme esnasında beynin kızgınlık, sevinç gibi duyguları yöneten ön kısmı olan “prefrontal korteks”te yoğun bir aktivite gözlemlenmiş; bu aktivitenin nedeni, doğruyu söyleme dürtüsünün bastırılması olarak izah edilmiştir. 

Yalancılık manevi bir hastalıktır. Ama en dehşetli yalancılık bütün çeşitleriyle küfürdür. [inkarcılık].2 

Siyasilerin iktidarlarını sürdürmek ya da iktidara gelmek için verdikleri, gerçekleştiremeyecekleri vaatleri de bir nevi yalancılıktır. 2019 yılında dünya genelinde yapılan güvenilirlilik ile ilgili bir araştırmada Türkiye ile ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Mesleklere göre güvenirlik sıralamasında, bilim adamları %70 ile birinci sırada yer alırken, ikinciliği %61 ile tıp doktorları almıştır. Sıralamada son iki sırayı ise %12 ile din görevlileri, %11 ile siyasetçiler alarak, Bediüzzaman’ın 110 yıl önceki tespitleri doğrulanmıştır.  Son iki sırada yer alan mesleklerin görev alanları ve hitap ettikleri kitle düşünülürse durumun vahameti daha iyi anlaşılır.

Tüm dinlerde ve öğretilerde de, yalan günah ya da ayıptır. Peki bu kadar tahşidata rağmen yalanın irtikap edilmesi ve yaygınlaşması nasıl izah edilebilir?

Yalanlar en çok da istibdat uygulayan, totaliter yönetimlerin hakim olduğu dönemlerde artar. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ortamının kalktığı, yani yalanın ortaya çıkartılma zemininin kaybolduğu süreçlerde yalan ve yalancılık artar. 

Hitler İkinci Dünya Savaşı’nı kaybetmiş, Rus orduları Berlin’i kuşatmış, savaşın bitmesine sayılı saatler kalmış olmasına rağmen; kendisi Alman halkına, hep savaşı kazanacaklarını söylemeye devam etmiştir. 

Bir ülkede toplumun yaşama standartlarını belirleyen, özellikle orta ve dar gelirli aileler için hayati öneme haiz olan enflasyon, hayat pahalılığı gibi konularla ilgili veriler yetkili kurumlar tarafından düşük gösterilirse ve bu yıllarca sürdürülürse, yoksullaşmaları kaçınılmaz hale gelir. Kurumsal yalan sadece yalan olarak kalmaz, fakirden zengine kaynak transferi şeklinde kurumsal hırsızlık olarak toplumun barışını ve huzurunu bozar. Sosyal denge bozulur, toplumsal çatışmalara zemin hazırlanmış olur.

Sonuç olarak dünya ve ahiret saadeti için ”necat(kurtuluş) yalnız sıdkla, doğrulukla olur.” ”sıdk ve doğruluk İslamiyet’in hayat-ı içtimaiyesinde(toplumsal hayat)  ukde-i hayatiyesidir(hayat düğümü).3

“Bir dane-i hakikat [hakikat tanesi] bir harman hayâlâta müreccahtır.”4

Dipnotlar:

1- ESDE, s.325., 2- ESDE, s.344., 3- ESDE, s.347., 4- MUHAKEMAT, s.37

Okunma Sayısı: 251
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e fırtına, Güneydoğu'ya sağanak uyarısı

    ABD'de ölü sayısı 26'ya yükseldi: Milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, nüfusun yüzde 60'ı etkilendi

    Dijitalleşmede koşar adım

    Nefesten hastalık tespiti yapan cihaz

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor

    Seçim sonucu 57’ye 43 gibi duruyor

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı

    İkinci elin %67’si krediyle satıldı

    Ortak mitingler devam edecek

    Asgarî ücret zammı şimdiden erimeye başladı

    AKP’liler tedirgin: Son seçimimiz olabilir

    Galatasaray'ın liderliğe yükseldiği Süper Lig'de son durum?

    Türkiye iyice yaşlandı

    Galatasaray, İstanbulspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturdu

    Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı

    Paris saldırısının şüphelisi yeniden gözaltında

    Kılıçdaroğlu: Memlekette huzur lazım

    Özbekistan, bakanlık ve kamu kurumlarının sayısını yarı yarıya düşürüyor

    Lübnan'daki çok sayıda ekonomik sorun çözüm bekliyor

    İsrail zulmü ve ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce hastanın hayatı tehlikede!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Sahi, bu neyin cezası?
    İlimdar Kaya

    Anadoluda yiğit tükenmez
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bazen felâketten de saadet doğar
    Genel

    Hastanelerde muayene krizi büyüyor
    Sebahattin YAŞAR

    Tarafgirlik kördür
    Genel

    2plan’da ‘Terminal’ zamanı
    Yeni Asya'dan Size

    2022’yi uğurlarken
    Ali FERŞADOĞLU

    Asgari ücret değil, hürriyet istiyoruz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Pekel

    Doğruluğu nerede kaybetmiştik? - Neden geri kaldık? (12)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.