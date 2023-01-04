İzmit’li Ahmet Özel Hoca

Hastalığını duyunca Kurban Bayramında bir kısım İzmit’li arkadaşla evinde ziyaret ettiğimiz Ahmet Özel Hoca, her zamanki kibarlığı ve nezaketi ile bizi kabul etti.

Hastalığı hakkında bizi kısaca bilgilendirdi. Hastalığı aslında pandemi sırasında başlamıştı, tam teşhis için hastanelerde pandeminin kargaşasının ve telaşının bitmesi gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu ama tedaviye başlama biraz gecikmiş, hastalık da mesafe almıştı. Ama tüm Özel ailesi yoğun bir çaba içinde tedavi için çırpınıyordu.

Yaklaşık bir hafta önce hastalığın ağırlaştığını, çeşitli tedavilerle doktorlar tıbbın tüm imkanlarını kullanmaya devam ettiklerini öğrendiğimizde, tekrar bir ziyaret gerçekleştirmek istedik.

Alınan izinlerden sonra hastaneye ulaştığımızda altı ay önceki halini hatırlayarak ürkek adımlarla odasını bulmaya çalıştık. Açık kapıdan birkaç adım atıp durduk, daha fazla ilerleyemedik. Yatağın üzerinde oturmuş zayıf, nahif hali ile Ahmet Hoca kaşımızda duruyordu. Belki de sözlerden çok duyguların konuştuğu birkaç dakika yaşadık. Dua ve teselli sözcükleri mırıldanmaya çalışarak daha fazla rahatsız etmemek için vedalaştık.

Pazar günü sabah saatlerinde telefon ekranına düşen vefat haberi ile “inna lillahi ve inna ileyhi raciun“ hakikati dilimizden döküldü. Evet, Ahmet Özel Hoca Rahmet-i Rahmana, Habib-i Zişan’a, Üstadına kavuşmuştu. Kalabalık bir cemaat eşliğinde cenaze namazı ve defin işlemi gerçekleştirildi.

Cenaze işlemleri boyunca Özel ailesinin vakur ve metanetli duruşu iman derslerinin tesirinin müşahhas bir göstergesiydi.

Defin sırasında yıllarca önceye giderek Ahmet Özel Hoca’nın izdivacı sırasında düğün arabası ve onun şoförlüğünü yapmamı, derslerdeki sessiz ama kararlı duruşunu, öğrencilere matematik öğretmek ve onları üniversiteye hazırlamak için çırpınışını, evlatlarını yetiştirmek için gösterdiği çabayı, nurlu siması ve güzel sesi ile ruhları titreten derslerini hatırladım. Teknolojiye olan merakı nedeni ile bilgisayarlarla haşir neşir oluşu, onu hizmetlerde aktif olarak kullanması, analitik ve idealist olması nedeniyle de şahs-ı manevi içinde verilen her görevi eksiksiz yerine getirmesi de hatırladıklarım arasında idi.

İstanbul Üniversitesi İngilizce matematik bölümünün en parlak öğrencilerinden olduğu, üniversitede akademik kariyer yapabilecek iken aile bağları nedeni ile matematik öğretmenliğini tercih ettiği, dersanede kalırken arkadaşlarına matematik öğrettiği ve bu arada da The Light (Nur) dergisi için tercüme faaliyetlerine katıldığı ve Sözler Yayınevinde de çeşitli birimlerdeki hizmetleri de dostların hatırlattıklarıydı.

Hastalığı boyunca gösterdiği dirayet ve tedavi arayışı yanında, namaza olan bağlılığı ve son demlerinde imaen de olsa namaza devam kararlılığı herkesin hayranlıkla ifade ettiği hususlardı. Amansız hastalığı boyunca hastalığı verenin kim olduğuna inancı, şikayet yerine şükür ve sabır içinde olmasını sağlıyordu.

Sonuç olarak; Ahmet Özel Hoca, çok özel bir insan olarak Medresetüzzehra’nın gerçek bir talebesi sıfatıyla bu dünyadaki vazifesini itmam ve ikmal edip, sekerat anında “Haydi kaptan gidelim mi“ diyerek ahiret alemlerine kanat açıp bu dünyadaki misafirliğine son verdi.

Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.