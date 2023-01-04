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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İzmitli Ahmet Özel Hoca

Mehmet Pekel
04 Ocak 2023, Çarşamba
Hastalığını duyunca Kurban Bayramında bir kısım İzmitli arkadaşla evinde ziyaret ettiğimiz Ahmet Özel Hoca, her zamanki kibarlığı ve nezaketi ile bizi kabul etti.

Hastalığı hakkında bizi kısaca bilgilendirdi. Hastalığı aslında pandemi sırasında başlamıştı, tam teşhis için hastanelerde pandeminin kargaşasının ve telaşının bitmesi gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu ama tedaviye başlama biraz gecikmiş, hastalık da mesafe almıştı. Ama tüm Özel ailesi yoğun bir çaba içinde tedavi için çırpınıyordu.

Yaklaşık bir hafta önce hastalığın ağırlaştığını, çeşitli tedavilerle doktorlar tıbbın tüm imkanlarını kullanmaya devam ettiklerini öğrendiğimizde, tekrar bir ziyaret gerçekleştirmek istedik.

Alınan izinlerden sonra hastaneye ulaştığımızda altı ay önceki halini hatırlayarak ürkek adımlarla odasını bulmaya çalıştık. Açık kapıdan birkaç adım atıp durduk, daha fazla ilerleyemedik. Yatağın üzerinde oturmuş zayıf, nahif hali ile Ahmet Hoca kaşımızda duruyordu. Belki de sözlerden çok duyguların konuştuğu birkaç dakika yaşadık. Dua ve teselli sözcükleri mırıldanmaya çalışarak daha fazla rahatsız etmemek için vedalaştık.

Pazar günü sabah saatlerinde telefon ekranına düşen vefat haberi ile “inna lillahi ve inna ileyhi raciun“ hakikati dilimizden döküldü. Evet, Ahmet Özel Hoca Rahmet-i Rahmana, Habib-i Zişan’a, Üstadına kavuşmuştu. Kalabalık bir cemaat eşliğinde cenaze namazı ve defin işlemi gerçekleştirildi.

Cenaze işlemleri boyunca Özel ailesinin vakur ve metanetli duruşu iman derslerinin tesirinin müşahhas bir göstergesiydi.

Defin sırasında yıllarca önceye giderek Ahmet Özel Hoca’nın izdivacı sırasında düğün arabası ve onun şoförlüğünü yapmamı, derslerdeki sessiz ama kararlı duruşunu, öğrencilere matematik öğretmek ve onları üniversiteye hazırlamak için çırpınışını, evlatlarını yetiştirmek için gösterdiği çabayı, nurlu siması ve güzel sesi ile ruhları titreten derslerini hatırladım. Teknolojiye olan merakı nedeni ile bilgisayarlarla haşir neşir oluşu, onu hizmetlerde aktif olarak kullanması, analitik ve idealist olması nedeniyle de şahs-ı manevi içinde verilen her görevi eksiksiz yerine getirmesi de hatırladıklarım arasında idi.

İstanbul Üniversitesi İngilizce matematik bölümünün en parlak öğrencilerinden olduğu, üniversitede akademik kariyer yapabilecek iken aile bağları nedeni ile matematik öğretmenliğini tercih ettiği, dersanede kalırken arkadaşlarına matematik öğrettiği ve bu arada da The Light (Nur) dergisi için tercüme faaliyetlerine katıldığı ve Sözler Yayınevinde de çeşitli birimlerdeki hizmetleri de dostların hatırlattıklarıydı.

Hastalığı boyunca gösterdiği dirayet ve tedavi arayışı yanında, namaza olan bağlılığı ve son demlerinde imaen de olsa namaza devam kararlılığı herkesin hayranlıkla ifade ettiği hususlardı. Amansız hastalığı boyunca hastalığı verenin kim olduğuna inancı, şikayet yerine şükür ve sabır içinde olmasını sağlıyordu.

Sonuç olarak; Ahmet Özel Hoca, çok özel bir insan olarak Medresetüzzehra’nın gerçek bir talebesi sıfatıyla bu dünyadaki vazifesini itmam ve ikmal edip, sekerat anında “Haydi kaptan gidelim mi“ diyerek ahiret alemlerine kanat açıp bu dünyadaki misafirliğine son verdi.

Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun.

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  • Ahmet Cemil Çökren

    4.1.2023 14:50:28

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Peygamberimize üstada komşu eylesin. Rabbim kalanlara sabrı cemil ihsan eylesin

  • Bülent Bektaş

    4.1.2023 11:50:59

    Allah merhametiyle muamele etsin inşallah Rabbimiz cennetinde bulustursun

  • Ali

    4.1.2023 09:15:29

    Allah rahmet eylesin

  • Hıdır Yıldırım

    4.1.2023 08:55:03

    Allah rahmet eylesin. Kabri pürnur, mekanı cennet olsun. Aile efradına sabırlar versin.

  • Osman

    4.1.2023 07:11:10

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet makamı âli olsun İnşallah!

  • S.topuz

    4.1.2023 06:09:49

    "Evet hastalıkların bir kısmı var ki; eğer ölümle neticelense, manevî şehid hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Ezcümle: Çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar {(Haşiye): Bu hastalığın manevî şehadeti kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne kadardır.} ve karın sancısıyla, gark ve hark ve taun ile vefat eden, şehid-i manevî olduğu gibi, çok mübarek hastalıklar var ki, velayet derecesini ölümle kazandırır. Bediüzzaman Said Nursi, Lemalar - 214 Allah c.c Üstad BEDIÜZZAMANIN ve onun gibi İMAN, KUR'AN ve İLAYI KELAMULLAH için mücadele,mücahede ve müdafaa edip, maddi veya manevi irtibatlı olan ve VEFAT eden cümle SALİH ve SALİHAT, Mümin ve müminata, muvahhidîn ve muvahhidata gani gani RAHMET eylesin. Cümle aile efradı ve dostlarına sabr-ı cemil ihsan etsin. Mekanları cennet bahçesi olsun inşaallah. Amiiin,Amiiin, elfü elfi Amiiin

  • Neslinur

    4.1.2023 02:00:06

    Muhterem Mehmet ağabey, dokunaklı bir veda yazısı okuduk😥.Rabb im Ahmet Özel ağabeye gani gani rahmetler eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabr- ı cemil lütfeylesin Rabbimiz.

  • Mehmet Türeli

    4.1.2023 00:45:58

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine, nur camiasına, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum

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