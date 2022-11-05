Neden geri kaldık? - 10

—Önceki günden devam—

Toplumlarda öncü rol alması beklenen şairler, muharrirler ve mütefekkirler katılaşmış bir yeisle bu fonksiyonlarını ifa edemezler, ümit bekleyen, çıkış yolu arayan mazlum insanların daha derin bir girdaba düşmesine neden olurlar.

Tembellik zindanına düşme sebeplerinin analiz edildiği Münazarat’ta ise “Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düşman-ı şedîd olan yeis rastgelir. Kuvve-i mâneviyesini kırar.”8 İfadelerinde ise hareket ve faaliyetle anlam kazanan hayatın önüne çıkan problem ve engellerin aşılabilmesi için motivasyon kaynağı olan şevkin yeisle kaybolduğu gerçeği anlatılır. En kuvvetli düşman olarak ortaya çıkan yeisin “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz” kudsi düsturu ile ortadan kaldırılabileceği hatırlatılır.

Problemler, sıkıntılar ve musibetler ne kadar büyük olursa olsun, yeise düşmemek ve ümitvar olmak için Hz. Yusuf Aleyhiselam’ın kıssasında inanlar için güzel örnekler vardır. Yusuf ve kardeşinin bulunması hakkında Yakup Aleyhisselamın söylediği şu söz bu örneklerin en güzellerden biridir.

“Ey oğullarım! Gidin Yûsuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.”9

Diğer bir örnek ise Hicr Suresinde anlatılır. İbrahim Aleyhisselam’ın meleklerle muhaveresinde ihtiyarlık nedeni ile çocuğunun olmama ihtimalini zikretmesi üzerine ”melekler sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma” 10 ikazı üzerine İbrahim Aleyhisselam “hak yoldan sapanlardan başka Rabb’inin rahmetinden kim ümit keser ki“ diyerek Allah’a olan sarsılmaz imanını ifade eder.

Bediüzzaman “Evet, hürriyet-i şer’iye Cenâb-ı Hakkın Rahmân, Rahîm tecellîsiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır ”11 diyerek Rahman isminin hürriyet dahil bütün nimetlerin bu dünyada Cenab-ı Hak tarafından bir ihsan ve bir atiyye olarak verildiğini, Rahim isminin ise inananlar için hürriyetle dolu ebedi bir saadetin vesilesi olacağını ifade ediyor. Dolayısı ile Rahman ve Rahim isimleri hem bu dünya için hem de ahiret için ümitsizliğe düşmememizi istiyor.

“Yeis dalâlet-i fikrin, zulmet-i kalb ruh sıkıntısının menbaıdır.”12 vecizesinde yeisin fikri bir sapma olduğu gerçeği ifade ediliyor.

“Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şûrâ kuvvet bulsun”13 sözlerinde ise Bediüzzaman yeisin ortadan kalkması için sıdkın, muhabbetin ve şuranın sürdürülmesi gerçeğine işaret etmektedir. Bediüzzaman’ın çağdaşı, istiklal marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy’da yeis hakkında şu enfes dizeleri dile getiriyor.

Ye’s öyle bataktır ki;

düşersen boğulursun.

Ümîde sarıl sımsıkı,

seyret ne olursun!

Azmiyle, ümidiyle yaşar

hep yaşayanlar;

Me’yûs olanın rûhunu,

vicdânını bağlar

Tek sen uluyan ye’si gebert,

azmi uyandır.

Kafi ona can vermeye

bir nefha-i iman;

Davransın ümidin,

bu ne haybet, bu ne hirman?

Mazideki hicranları

susturmaya başla;

Evladına sağlam bir

emel mayesi aşla,

Allah’a dayan, sa’ye sarıl,

hikmete ram ol

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.14

Yeis hastalığına düşmeden ümit ve reca tomurcuklarının açılması için gerekli olan “saye” sarılmak, sıdk içinde muhabbetle şurayı esas almak bu dünyada mutluluk sebebidir.

Bu mutluluğun sürekliliği “İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir” vecizesinde ifadesini bulan hakikatın anlaşılmasından geçiyor.”Yeis dalaletin menbaıdır.” ifadesi ise hidayetin ve istikametin ümitle beslendiğini bize hatırlatıyor.

Onun için şartlar ne olursa olsun, sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun Rahmet-i ilahiye’den kuvvetle ümit beslemek, hem insanlar için hem de milletler için özellikle de Müslümanlar için bir kurtuluş vesilesidir.

Dipnotlar:

8- ESDE 298

9- Yusuf Suresi 87

10- Hicr Suresi 55

11- ESDE 355 12- ESDE 618

13- ESDE 356 14- SAFAHAT