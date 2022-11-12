Geçtiğimiz günlerde 18 yıl sonra tekrar döndüğümüz ve gençlik dönemimizi geçirdiğimiz Kocaeli’nin, şirin ilçelerinden yeni adı Körfez eski adı Yarımca’da bir kısım İzmitli arkadaşla sohbete iştirak ettik.

Sohbetin hitamında Körfezli bir ağabeyimiz “Petrolden biftek yapıldı mı?” diye bir soru sordu. Ben soruyu anlamaya çalışırken ağabeyimiz anlatmaya devam etti. İstanbul’dan Anadolu’ya geçerken bir uğrak yeri olan İzmit’te Çamlık dersanesindeki bir derste biz de bir ders okuyormuşuz. O derste “İleride insanlık petrolden biftek yapacak” demişiz. Ağabeyimiz devamla “1978 yılıydı, siz İzmit’e yeni gelmiştiniz, kırk yıl geçti bu dersin üzerinden” diyerek hatıraları tazeledi. O ağabeyimizin ehl-i tahkik olma özelliğine hayran kaldığımı ifade etmeliyim.

Nazarım kırk yıl geriye gitti. O dersi ben de hatırladım. Çünkü konu çok özeldi ve bir de hatırası vardı. 1978 yılından 2 yıl da ben geriye gittim. Yıl 1976, Adana’da mühendislik tahsili yapıyoruz, son sınıftayız. Mühendis olup hayallerimizin peşinden koşacağız. 70’li yıllardaki velûd ve atak hizmet tarzı her yerde hükmünü icra ettiği gibi Adana’da da devam ediyordu. Cevval ve hizmet ehli arkadaşlarla birlikte hocalarla, öğrencilerle sıkı bir diyalog kuruluyor, tevhid delilleri müştak gönüllere aktarılmaya çalışılıyordu.

O yıllar ideolojilerin çarpıştığı, herkesin fikirlerini yayma gayretine girdiği bir dönemdi. Üniversitede bir hocamız vardı. Takım tezgâhları dersini okutan Prof. Dr. Faruk Akün. Daha ilk günden kâinatın kurulmuş bir saat gibi olduğundan, din ile ilmin çatıştığından bahsediyordu. Biz çok rahatsız olduk, bunun önünü kesmeliyiz diye düşündük. Risale-i Nur’da bu konuda yüzlerce delil vardı. Bunu ona anlatmalıydık.

Bu arada bir tevafuk oldu. O dönemde TÜBİTAK tarafından çıkarılan popüler “Bilim Teknik” dergisine de aboneyiz. Ocak 1976’da derginin 98. sayısında “Petrolden yapılan biftek” konulu bir makale dikkatimizi çekti. Ayrıca Risale okumalarımız sırasında keşfettiğimiz, İşaratü’l-İcaz’da Bakara Suresinin 29. ayetinin tefsirindeki şu ifade, tam da aradığımız metindi:

“Umumu ifade eden ‘ma’ her şeyde menfaatleri aramaya insanları tergib [rağbet ettirme] ve teşvik içindir. ‘Fi’l-ardi’ [arzın içi]’deki fî’[iç]nin alâ[üstüne]’ya tercihi, en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın taharrîsine [araştırılmasına] insanları teşci [cesaretlendirme] ettiğine işarettir.

“Ve keza, arzın içindeki maden ve maddelerin istifade-i beşer [insanlığın istifadesi] için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anâsır [unsurlar] ve maddelerden, tekâlif-i hayatın [hayatın yükümlülüğü] zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdaî vesaire maddelerin vücudu [varlığı] mümkün olduğuna delâlet eder.”1

Bu muhteşem izahla, petrolden biftek yapılma meselesi öyle örtüşüyordu ki; bunu hocaya mutlaka göstermeliydik. Bu arada hoca haftada bir İstanbul’dan uçakla geliyor, derslerini verip akşam gidiyordu. Derslerini anlattığı bir gün teneffüs arasında bir çantaya koyduğumuz dergi ve kitabı çıkararak aynı anda ilgili bahisleri hocaya okuduk. Hoca şaşırdı, “Olamaz böyle bir şey!” diyerek şaşkınlık ve hayretini gizleyemedi. Artık hoca ateist fikirler açıklamak yerine bizim arkadaşları referans göstererek müsbet fikirler serdediyordu.

Bugün gerek hidrokarbon bazlı yakıtları, gerekse diğer madenleri insanlık, günlük hayatlarında ve teknolojik çalışmalarında yoğun biçimde kullanmaktadır. Hayatın her alanına giren ve hayatımızı kolaylaştıran bu maddeler Cenab-ı Hak tarafından insanlığın istifadesi için petrol ve maden yataklarında izhar ve istif edilmiştir. Ancak ilginç ve orijinal olan yer altında henüz keşfedilmeyen bazı maden ve maddelerden geleceğin insanlarının beslenmesi için gıda maddeleri üretilebileceğine dair işaretlerdir. İnsanlık henüz böyle bir teknolojiye sahip değildir. Ama bir gün bunu başaracaktır.

Kırk yıl sonra benim de merak ettiğim “petrolden biftek yapılması” meselesi, tam böyle cereyan etmese de yapay et üretme konusunda birçok araştırma laboratuvarında ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Laboratuvarda üretilen etler, hayvanlardan kök hücre alınması ve bunların laboratuvarda besleyici bir sıvının içine konularak büyütülmesi ile elde ediliyor. İlk defa 2013 yılında dünya medya önünde yapay hamburger köftesinin kızartılmasına şahit oldu. Dolayısı ile Bediüzzaman’ın yüz yıl önce söylediği hakikatin bir bölümü tahakkuk etti. Kalanını da ilim dünyasından bekliyoruz.

Yapay et endüstrisi 2013’ten bu yana çok büyük mesafeler kaydetti. Laboratuvarda üretilen ilk hamburgerin maliyeti 325 bin Dolar’dı. 2015’te ise bu maliyet 8,15 Dolar’a kadar düştü. Giderek fiyatın daha makul yerlere gelmesi bekleniyor.

Sonuç olarak ayette geçen “fi’l-ardi”deki “fî”nin “alâ”ya tercihinin Bediüzzaman tarafından yapılan tefsiri, istikbale ait teknolojik gelişmeleri izlemek, hatta bu çalışmaları bizzat yapmak sorumluluğu ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini de bize ayrıca hatırlatıyor.

Dipnot:

1- İşârâtü’l-İ’câz, s. 283