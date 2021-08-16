Nasıl anlatsam? Nereden başlasam bilmiyorum.

Bazen insan çok şey söylemek ister de hiçbir şey söyleyemez. Nutku tutulur kelimeler düğümlenir, söz biter, her şey anlamını yitirir. İşte Salih Çökren kardeşimin vefat haberini aldığım an bu halet-i ruhiyeyi yaşadım. 1978 yılından beri 26 yıl İzmit’te, daha sonra da ben İzmit’in dışında bulunduğum yıllarda da sürekli irtibat halinde bulunduğum sırdaşım, meşveret arkadaşım, dostum, hizmet yoldaşım, daha pek çok sıfat ekleyebileceğim Salih Kardeşimle en son Kurban Bayramı’nda Adapazarı’nda oğlu Hamid Asım’ın evinde Süleyman Delikanlı kardeşimizle mülâki olduk. Gerçi geçirdiği rahatsızlık sebebiyle sohbet edemedik, ama gözlerimizle, hal dilimizle birbirimize kısa ziyaret süresinde çok şey anlattık. Adeta 40 yıllık geçmişimizi birbirimize özetledik. O anı kaydettiğimiz fotoğraf karesinde de el sallayarak bu dünyaya veda etmek istediğini, hizmetleriyle ve hasenatı ile ahirette yaşamak istediği izlenimini edinmiştik…

2018 yılının Nisan ayında benzer bir hastalık sebebiyle ben Bursa’da hastanede yatarken bir kısım İzmit’li ağabeyle beni ziyarete gelmiş, teselli vererek benim inşirah bulmama vesile olmuştu. Bir yıl sonra kendisi beyin kanaması geçirip hastalanınca şifa ve duâya vesile olması sebebiyle bir yazı kaleme almış, ama bir türlü tamamlayamamıştım. Demek ki takdir bugün içinmiş.

İzmit’te iken dahil olduğum 26 yıllık hizmet serencamında temposu düşmeyen, şevk-i mutlak düsturu içinde şahs-ı manevinin kuvvetli bir üyesi olarak hizmetin her alanında hepimize örnek oldu. Ders kürsüsünde kendine has üslûbu ile okuduğu ve herkesin pür dikkat dinlediği bir hatip, kandil gecelerinde iyi bir Cevşen okuyucusu, cemaatle namazlarda imam, iftar yemeklerinde maharetli bir aşçı, hizmet yolculuklarında arabası ile hazır bir sürücü, meşveretlerde mutedil ve makul bir müşavir, ney de çalabilen musıkîye yatkın hassas bir ruh, ailesine örnek bir baba, akrabalarını hizmete teşci ve teşvik eden bir aile büyüğü…

Çalıştığı okullarda yetiştirdiği öğrenciler, yurtdışı hizmetlerdeki çalışkan ve üretken faaliyetleri, motor ustalarını âciz bırakacak motor ve araçlar hakkındaki merak ve soruları onun diğer özellikleriydi. Özetle çayda, çorbada limon neyse İzmitliler için de Salih Hoca hizmetlerde oydu. O da bunu kendi dünyasında kabullenmiş olarak nükteli bir şekilde ifade ederdi. Onun bulunduğu meclislerde tebessüm eksik olmazdı. Evet… Bunlar aklıma hemen geliverenler.

Zor ve meşakkatli tedavi sürecinde başta muhtereme hanımı ve çocukları olmak üzere bütün yakınları olağanüstü bir gayretle hizmet etmişler, onun sağlığına kavuşmasına çalışmışlardı, ama o ötelerden gelen kudsî dâvete icabeti tercih etti.

Uzun yıllara dayalı kardeşlik ve dostluk serencamında elbette pek çok hatıra biriktirdik. Bunlardan biri ile yazıyı tamamlamak istiyorum.

Doksanlı yıllardı. Geyve’ye bir hizmet toplantısına gidiyorduk. Otomobilimiz mütevazı, eski model, Almanlar’ın halk arabası dediği, bizim Vosvos dediğimiz kaplumbağa şeklindeki araçtı. Sahibi ve sürücüsü de tabiî ki Salih’ti. Birçok hizmet yolculuğunda bize bineklik etmiş, içinde uzun sohbetler yaptığımız “muhabbet kutusu” olarak ta adlandırdığımız araçla sohbet içinde giderken birden trafik polisleri durdurdu ve evrakları istediler. Bütün tadımız kaçmıştı. Salih Hoca arabadan istemeye istemeye indi, yirmi otuz metre ilerdeki polis otosuna doğru yürüdü. Bir iki dakika oyalanıp, polislerle konuşmasından sonra geriye bize doğru yürümeye başladı. Ama bir tuhaflık vardı, gülüyordu ve ellerini ovuşturuyordu. Biz de çok meraklandık! Ne olduğunu sorduğumuzda; trafik polisinin ceza makbuz koçanın bittiğini, ceza kesemediğini gülerek anlattı. Bu olsa olsa bu hizmetlerde binlerce kez görülen “hizmetin bir kerameti” diyerek yolumuza devam ettik.

Bu enstantane Nur hizmetinde bulunanların sık sık müşahede ettikleri ve sermedi manzaralarda seyredecekleri görüntülerden sadece bir tanesiydi.

Bu vesileyle Salih Hocam’a rahmet ve mağfiret diliyor, bütün sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Nur içinde yat Aziz Hocam.