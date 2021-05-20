"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Salih Oral Ağabey’i uğurlarken

Mehmet Pekel
20 Mayıs 2021, Perşembe 00:02
Birkaç ay önce İzmit Nur semasından bir yıldız kaydı diyerek Ahmet Zerey Ağabeyin vefatını duyurmuştuk.

Bugün de kayan bir başka yıldızın, Salih Oral Ağabeyin vefatı sonrasında çok zor da olsa onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle vefatı mübarek Ramazan Bayramına ve Cuma gününe aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından kırılma noktası olan Demokrat Parti’nin iktidar olduğu gün olan 14 Mayısa tevafuk etmesi aslında onun hayatını da nasıl geçirdiğinin bir özeti gibiydi.

Üç haftalık hastanede zorlu bir Covid 19 tedavi sürecinden sonra diğer birçok hizmet kahramanı gibi o da ahiret âlemindeki nurlu yolculuğuna başladı. 

Geride ailesi ve sevenlerini bırakarak, ama ilerde kendisini bekleyen Nurlu kafileye dahil olmak üzere.

Salih Oral Ağabey’le İzmit’te 1978 yılında tanıştık. Daha sonra da Marmara Denizi’ne tepeden bakan bir binada komşu olduk. Çocuklarımız birlikte büyüdüler. Ailece onlardan büyük destek aldık ve 40 yıllık dostluğumuz ve Nurlu beraberliğimiz başladı.

Salih Oral Ağabey şevk dolu ve babacan tavırları, hizmetle ilgili, özellikle de Risale-i Nur ve Yeni Asya Neşriyatı’nı tanıtma konusundaki olağan üstü gayretleri ile herkese hüsnü misal olmuştur. Genç nesillerin ondan alacağı çok dersler vardır. İleri yaşına rağmen her gün büroya gelip tanıtım faaliyetlerini organize etmesi, her kesimden insanla çok kolay diyalog kurup, tatlı ve ikna edici üslûbu ile muhatabında güven ve emniyet uyandıran tavırları ile büyük hizmetlere vesile olmuştur.

Hizmetin her alanındaki ciddî gayretlerinin yanında, çocuk safiyeti ve samimiyeti, maceraperest ruhu cemaati faaliyetlerde onun en ön saflarda olmasını sağlardı. 1980’li yılların zorlukları içinde, sahip olduğu şirin kaplumbağa VW arabası ile hizmette nerede ihtiyaç varsa oradaydı.

Salih Ağabey derslerin, hizmetlerin, sosyal ortamların aranan insanı, şevk ve motivasyon kaynağı idi. O geldiğinde bir moral ve neşe halesi etrafı sarardı.

Sıkı bir Demokrat, sevecen ve fedakâr bir aile reisi, gayretli bir hizmet kahramanı, neşriyat hizmetlerinin dinamosu, şevk ve enerji kaynağı, özetle İzmit’in Salih Ağabeyi idi.

Onun hayatı boyunca her türlü olumsuz ve namüsait şartlarda bile hizmetin devamlılığını vurgulamak sadedinde söylediği ve İzmit’lilerin çok yakından bildiği “Aynen devam” sözü her halde onu en iyi anlatan cümledir.

Nur içinde yat Salih Ağabey… 

Mekânın Cennet olsun…

Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaftan destek tepkisi

    ABD'de ''İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun'' tasarısı Meclise sunulacak

    İsrail'in katliamı devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 227'ye yükseldi

    'İsrail'den uluslararası mahkemelerde hesap soracağız'

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Kolombiya'da binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti

    Fas adım attı, İspanya'ya düzensiz göçmen akını durdu

    Avusturya'da ırkçı saldırılardaki artış endişelendiriyor

    'İsrail'in zulmünü, terörünü, saldırılarını ve gözaltılarını filmlerde bile göremezsiniz'

    İzmir - Menderes'te peş peşe iki deprem

    AB'den sınırlarını açmak için "tamamen" aşılanma şartı

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    YÖK'te gündem: Üniversitelerde yüz yüze eğitim

    'İstanbul'da vaka sayıları yüzde 600 azaldı'

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi

    Gençler işsiz ve ümitsiz

    Yahudi STK’lar: İsrail’i durdurun

    Faizsiz erteleme şart

    Bahçesi olan açılsın

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtilâfı-inşikakı körükleyenlerin hâl ve gidişâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyonist lobiye karşı “Filistin lobisi” şart
    Ahmet BATTAL

    Cimin karnı meğer ne genişmiş!
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa karşı suç
    Cevher İLHAN

    İsrail’e etkili yaptırım gerekiyor…
    Mikail YAPRAK

    Dünyanın beyninde bir “ur” İsrail
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, Kemalizmin politikalarını uygularken…
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Aşağılanmayı hak ediyor muyuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Mescid-i Aksa için ellerimizi açalım!
    Ali Rıza AYDIN

    Yasakların tortusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.