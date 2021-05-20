Salih Oral Ağabey’i uğurlarken

Birkaç ay önce İzmit Nur semasından bir yıldız kaydı diyerek Ahmet Zerey Ağabeyin vefatını duyurmuştuk.

Bugün de kayan bir başka yıldızın, Salih Oral Ağabeyin vefatı sonrasında çok zor da olsa onu anlatmaya çalışacağız. Öncelikle vefatı mübarek Ramazan Bayramına ve Cuma gününe aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından kırılma noktası olan Demokrat Parti’nin iktidar olduğu gün olan 14 Mayısa tevafuk etmesi aslında onun hayatını da nasıl geçirdiğinin bir özeti gibiydi.

Üç haftalık hastanede zorlu bir Covid 19 tedavi sürecinden sonra diğer birçok hizmet kahramanı gibi o da ahiret âlemindeki nurlu yolculuğuna başladı.

Geride ailesi ve sevenlerini bırakarak, ama ilerde kendisini bekleyen Nurlu kafileye dahil olmak üzere.

Salih Oral Ağabey’le İzmit’te 1978 yılında tanıştık. Daha sonra da Marmara Denizi’ne tepeden bakan bir binada komşu olduk. Çocuklarımız birlikte büyüdüler. Ailece onlardan büyük destek aldık ve 40 yıllık dostluğumuz ve Nurlu beraberliğimiz başladı.

Salih Oral Ağabey şevk dolu ve babacan tavırları, hizmetle ilgili, özellikle de Risale-i Nur ve Yeni Asya Neşriyatı’nı tanıtma konusundaki olağan üstü gayretleri ile herkese hüsnü misal olmuştur. Genç nesillerin ondan alacağı çok dersler vardır. İleri yaşına rağmen her gün büroya gelip tanıtım faaliyetlerini organize etmesi, her kesimden insanla çok kolay diyalog kurup, tatlı ve ikna edici üslûbu ile muhatabında güven ve emniyet uyandıran tavırları ile büyük hizmetlere vesile olmuştur.

Hizmetin her alanındaki ciddî gayretlerinin yanında, çocuk safiyeti ve samimiyeti, maceraperest ruhu cemaati faaliyetlerde onun en ön saflarda olmasını sağlardı. 1980’li yılların zorlukları içinde, sahip olduğu şirin kaplumbağa VW arabası ile hizmette nerede ihtiyaç varsa oradaydı.

Salih Ağabey derslerin, hizmetlerin, sosyal ortamların aranan insanı, şevk ve motivasyon kaynağı idi. O geldiğinde bir moral ve neşe halesi etrafı sarardı.

Sıkı bir Demokrat, sevecen ve fedakâr bir aile reisi, gayretli bir hizmet kahramanı, neşriyat hizmetlerinin dinamosu, şevk ve enerji kaynağı, özetle İzmit’in Salih Ağabeyi idi.

Onun hayatı boyunca her türlü olumsuz ve namüsait şartlarda bile hizmetin devamlılığını vurgulamak sadedinde söylediği ve İzmit’lilerin çok yakından bildiği “Aynen devam” sözü her halde onu en iyi anlatan cümledir.

Nur içinde yat Salih Ağabey…

Mekânın Cennet olsun…