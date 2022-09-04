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4 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Zaferleri kutla, mağlubiyetleri unutma

Mehmet Pekel
04 Eylül 2022, Pazar
Her Ağustos ayı zafer haftası etkinliklerinde, kazanılan zaferler hatırlanır, resmi organizasyonlar ve bayram etkinlikleri düzenlenir.

Tarih şuurunun aşılanması, çocukların ve gençlerin manevi gelişimi, toplumun millet olma bilincinin pekiştirilmesi açısından zafer kutlamaları yapılmalıdır. Yaşanılan acıların, çekilen sıkıntıların bedeli olarak kazanılan zaferlerin abartılmadan bir olgunluk içinde kutlanması elbette ki çok önemlidir. Bir toprağın vatan olabilmesi için uğrunda ölünmesi ve şehit kanları ile sulanmış olması gerekir.

Ama zaferleri kutlamak kadar önemli olan bir gerçek daha vardır ki; bu da kayıplar, mağlubiyetler ve hezimetlerle yüzleşmektir. Tarih sadece zaferlerden ibaret değildir. Nice mağlubiyetler ve kayıplar yaşanmış, ders alınmadığı için tekrarlanan felaketlere maruz kalınmıştır. Bu gerçek tüm milletler için geçerlidir. Japonya’da erken eğitim döneminde çocuklar 2.Dünya Harbinde atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki’ye götürülür, orada yaşanan felaketlerle çocuklar yüzleşir, daha sonra da dev tesisler ve görkemli yapılara götürülerek ülkelerine güven duyguları geliştirilir. Böylece mağlubiyetler ve başarılar, dengeli bir şekilde çocukların ruh dünyalarında tarih ve millet bilinci oluşturur.

Biz de tarihimize baktığımızda Malazgirt‘ten başlayarak, Kosova, İstanbul’un fethi, Varna, Mercidabık, Otlukbeli, Çaldıran, Mohaç, Preveze, Çanakkale, Sakarya başta olmak üzere çok sayıda zaferler kazanıldığını, ama bir o kadar da mağlubiyetler alındığını görürüz.

Bu mağlubiyetler içinde Ankara savaşı, Albulena muharebesi, Ohri, 1.Viyana kuşatması, Malta Kuşatması, İnebahtı deniz savaşı, Foça deniz savaşı, 2.Viyana kuşatması, Ciğerdelen savaşı, Mora savaşı, Çeşme deniz savaşı, Arpaçay muharebesi, Navarin deniz savaşı, 1877 Osmanlı Rus Savaşı, Trablusgarp savaşı, Sarıkamış bozgunu ve diğerleri…

Osmanlı İmparatorluğunun sanayi devrimini ıskalaması ile ortaya çıkan tablo ve buna bağlı olarak zayıflama, en çok ta kendisini harp meydanlarında göstermiş, arka arkaya gelen mağlubiyetler toprak kayıplarını arkadan da çöküşü getirmiştir.

Bu mağlubiyetleri anlatarak ümitsizlik üretmek değil amacımız elbette. “Yeis man-i her kemaldir” hakikatinin ortaya koyduğu hastalığı “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz” kudsi düsturu ile tedavi etmeliyiz.

Mağlubiyetler ve hatalardan ders almak milletlerin gelecek inşaları için çok önemlidir. Akıllı toplumlar kendi tarihlerinden ders ve ibret aldıkları gibi diğer milletlerin tecrübelerinden de istifade ederler, sevinçleri de üzüntüleri de dengelidir. Otoriter ve totaliter ülkelerde zaferler, silahlar ve mega projeler abartılarak propaganda unsuru olarak toplumu konsolide etmek için kullanılır. Devlet olduğundan fazla güçlü gösterilir ve düşman üretme makinası yoğun olarak çalışır. Güç sahipleri refah içinde yaşarken, halkın fakirliği ve sefaleti her zaman göz ardı edilir, onlara sabır ve şükür tavsiye edilerek hallerinden razı olmaları istenir.

Bediüzzaman’ın ifrat ve tefritten uzak muktesit mesleği, bize tüm yukarıdaki değerlendirmeler ile birlikte, tarihte kazanılmış zaferler kutlanırken, mağlubiyetlerin de ders almak için unutulmaması gerektiğini hatırlatır.

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