Halil Alkış (Melle Halil) hocamızın ardından

Nüfus kaydında 1933 doğumlu (89 yaş) olan, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden; ilim ehli, molla, Risale-i Nur talebesi ve hadimi Emekli Müezzin Halil Alkış (Mellle Halil) hocamızı 02 Kasım 2022 akşamı elemli dünya hayatından sürurlu ahiret yurduna yolcu ettik.

Kendisinden Kur’an-ı Kerim’i öğrenmemizin yanında, Risale-i Nur’un ilk dersini de ondan aldık. Anarşi ve terörün hakim olduğu yıllarda bulunduğu yerlerde bir çok gencin imanının kurtulmasına da vesile olmuş, bölge insanının takdir ve sevgisini kazanmıştır.

Şanlıurfa’da mukim emekli eğitimci Mehmet Tahir Ünverdi ağabeyden dinlediğimiz hatıra şöyle: ‘‘Melle Halil, 1970’li yıllarda ikamet ettiği Ceylanpınar’dan tren ile Mardin’in Nusaybin ilçesine haftada bir gelir, o yıllarda dershane olmadığı için otelin bir odasını kiralar, biz gençlere burada iman hakikatlerini anlatır, Risale-i Nurlardan ders yapar, çantasında taşıdığı küçük risalelerden hediye olarak bizlere verir, diğer gün yine tren ile ikametine dönerdi.’’

Bu şekilde tebliğ vazifesini yapan Halil Hocamız, son yıllarını hastalık ile geçirdiği dönemlerde de vali ve kaymakamlar kendisini ziyaret ederlerdi.

Hastanede, hasta yatağında bile elinden Risale-i Nurları düşürmezdi, hasta haliyle bile hep okurdu.

Bu düşüncelerle Halil Hocamızı tekrar yad ederken, kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diler, Peygamber Efendimize ve Üstadımıza cennette komşu eylesin, Amin.