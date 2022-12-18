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18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Eşcinsel münasebet meselesi ve Müslümanlar

Mehmet Soydan
18 Aralık 2022, Pazar
Evvela, bu meselenin bizim ciddi manada mesaimizi alması gerekirken çok da üzerinde düşünmüyoruz.

Neden bütün büyük günahlar hakkında konuşup da livata ve sihâk hakkında konuşmuyoruz? Bu haramlara karşı nasıl nehy-i ani’l-münker yapılacağını konuşmak ayıp mı, günah mı? Bu meselede birkaç maddeyle bir şeyler söylemek isterim, yanlış düşündüğüm nokta varsa da yazının altına ikazlarınızı beklerim.

1) Dünyadaki birçok işletmenin, kuruluşun, organizasyonun, sanki dünyada bu meseleden başka bir adaletsizlik (!) mevzuu yokmuş gibi sadece bu meselede eşitliği (!) savunması dikkat çekicidir. Mesela birçok marka kendi logosunu o rengarenk bayrakla beraber veriyor, ama dünyadaki hiçbir adaletsizliği gidermek için bir girişimde bulunmuyor. Bazı spor kulüpleri ve organizasyonlar da bu şekildedir. Dünyada bu kadar kötülük varken sermaye sahiplerinin ve organizatörlerin sadece bu eşitsizliğe (!) odaklanmaları dahi bir bit yeniğinin olduğunun göstergesidir.

2) Livata ve sihâk haramlarına düşmüş insanların bazıları o haramları normalleştirmeye de çalışıyorlar, doğru. Fakat onların bu propagandalarına yönelik polisin orantısız müdahalesini, dayağını, işkencesini, muhafazakâr insanların ekserîsi savunuyor. Fakat Üstad Hazretleri demiş: “Medenîlere galebe ikna iledir.” Bu söz her türlü şirke ve günaha karşı tebliğ hareketimizde esas ise, livataya ve sihâka karşı tebliğ hareketimizde de esas olmalı değil midir?

3) Livata ve sihâk, bütün dünyada meşru nikahı azaltıcı tesir yapmaktadır. Dolayısıyla insan neslini azaltıcı da bir tesir yapmaktadır. Bu bilgi burda dursun. Müslümanların bu meselede bir diğer yanlışı da, livatayı ve sihâkı yaygınlaştırmaya çalışan fikre karşı tamamen “savunma psikolojisi” içerisinde olmalarıdır. Buna karşı kafa yormamaları, bir proje üretmemeleridir. Mesela bu harama karşı protesto eylemi düzenlemek, “savunmada kalma” davranışına en çok uyan örnek olabilir. Lâkin bu tehlikeye karşı bazı derneklerin; Müslüman bekar gençlerin evlendirilmeleri ve aile kurumunun korunması noktasında faaliyet göstermeleri tam da bu haramın toplumda yayılmamasına ve maddenin başında bahsettiğimiz gibi olumsuz etkilerinin yok edilmesine yönelik faaliyetlerdir.

4) Maalesef livata ve sihâk günahlarına düşmüş insanlara yönelik bir tebliğ hareketi ve dilinin geliştirilmemesi de bir eksikliktir. Uyuşturucu, alkol, hatta sigara kullananlara yönelik ümmet içinde nehy-i ani’l-münker faaliyetleri mevcut iken; Kur’ân’da bir kavmin helak sebebi olan bu haramlara karşı, hem de Âhirzaman’dayken, bir tebliğ faaliyetinin olmayışı bizi harekete geçirmesi gereken bir noksanlık değil mi?

5) Asrımızın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri küfür cereyanından ve “İkinci Avrupa”dan gelecek her türlü zarara karşı “Hristiyanın dindar ruhanîleriyle ittifak” etmemizi tavsiye etmiyor mu? Öyleyse livatanın ve sihâkın normalleştirilmeye çalıştırılmasına karşı da, bu zararı zarar olarak gören ve bununla mücadele eden Hristiyan ruhanîleriyle birlikte hareket etmemiz icap eder. Bunun nasıl yapılacağına dair de kafa yormalıyız.

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