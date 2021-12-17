"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Resmi tarihin görmediği olaylar

Mehmet Soydan
17 Aralık 2021, Cuma
(Resmî tarihte hiç işlenmeyen mühim olaylar ve bunların işlenmemelerinin muhtemel sebepleri)

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması: 

Resmî tarihte bu hadise anlatılırken, adeta II. Mahmud o ocağı tereyağından kıl çekermişçesine birden pat diye kaldırıvermiş gibi anlatılır... Yaşanan çatışmalardan, halk ile askerin birbirlerini kesmesinden hiç kimse bahsetmez. Bunların anlatılmama sebebi muhtemelen ülkemizde Orduyu tarih boyunca kutsal, hiç hata yapmamış, hiç kimseye hiçbir zarar vermemiş gibi gösterme arzusudur.

- 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı: Tarihteki en gereksiz savaşlar ve antlaşmalar bile işlenirken, bu savaşın hiç işlenmemesi gariptir. Bu savaşta Osmanlı ordusu galip gelmiş, hatta Atina’ya girmek üzereyken antlaşma imzalanmıştır. Osmanlı Devleti çok kesin bir galibiyet almasına rağmen, bu üstünlüğünü maalesef antlaşma masasına yeterince yansıtamamıştır. Bu savaştan hiç bahsedilmemesinin muhtemel sebebi, Osmanlı’nın Karlofça’dan başlayan geri çekilişini M. Kemal’den başka kimsenin durduramadığı gibi bir düşünceyi benimsetmektir.

Abdülhamid devrine -93 Harbi hariç- hiç değinmemek: 

Tarihin hakkını vermek için onun devrinin de iyi/kötü yanlarıyla anlatılması gerekirken, üstelik Osmanlı’nın dağılma döneminde 33 yıl gibi bir süre tahtta kalmasına rağmen ondan hiç bahsedilmez. Çünkü ondan iyi bahsedilse, Kemalist anlayışa zıt düşülecek. Kötü bahsedilse, muhafazakâr entelijansiyada bir tepki oluşturulacaktır. Abdülhamid’den hem hatalarıyla, hem iyi icraatlarıyla bahsedilse hakkaniyetli bir duruş ortaya konmuş olacağından; aynı duruşun tarihteki başka kişiler için niye gösterilmediği ve Abdülhamid’in yaptığı hataların aynısını yapanların niye övüldüğü sorgulanacaktır.

Dersim İsyanı:

İnkılâp Tarihi dersinde Millî Mücadele döneminden beri bütün isyanların ve suikast girişimlerinin ayrıntılarıyla işlenmesine rağmen bu olmamış gibi davranılmasının sebebini hiç düşündünüz mü? Muhtemel sebebi şudur ki; ülkemizdeki Alevî kardeşlerimizin geneli M. Kemal’e sempati duymaktalar, ama Seyit Rıza’yı da çok sevmektedirler. Bu hadise ayrıntılı olarak anlatılsa; Dersim İsyanı’nı bastırma emrini veren kişinin bizzat M. Kemal olduğu, -ki bunu Sabiha Gökçen itiraf etmektedir- kendisinin hasta olduğu için emri başka birinin verdiği gibi bir iddia çürütülecektir. Bu da M. Kemal’in bu icraatının, halkın bir kesimi (Alevîler) tarafından eleştirilmesine yol açabilecektir.

Okunma Sayısı: 153
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zamlar halkı iyice bunalttı

    Âkif ömrünü millete verdi

    Bütün musîbetler yaptıklarınızın sonucu

    Maliyetler yüzde 200 arttı: Yayıncılık can çekişiyor

    Orta direk çöküyor

    AİHM’in Ilıcak kararı için hukukçular ne dedi?

    Almanya'nın Saksonya Eyalet Başbakanından cami ziyareti

    Küresel borç rekor seviyede

    Artık yetişemiyorum

    Son 24 saatte 167 kişi vefat etti, 18100 vaka gözlemlendi

    Batı Karadeniz'e fırtına uyarısı

    İngiltere'de salgın sürecinin 'en yüksek vaka sayısı' gözlemlendi

    İstanbul Valiliği uyardı: Kar geliyor

    Sovyetler’i solladınız

    Asgari ücret açıklandı

    İsrail ordusunun cephaneliğinden 100 bin mermi çalındı

    Merkez Bankasından faiz indirimi

    'Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağı devam ediyor'

    Ukrayna, AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulamasını istiyor

    Dolar 15 lirayı aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in Ilıcak kararı ne anlama geliyor?
    Faruk ÇAKIR

    Mahkemeye bilgi vermeyen kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    O âyette evvelâ adaletten bahsediliyor…
    Genel

    Bütün musîbetler yaptıklarınızın sonucu
    Şükrü BULUT

    Milletin gönlü ekonomi ile değil, demokrasi ile kazanılır…
    Genel

    Zamlar halkı iyice bunalttı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs fânî, dâvâ bakî
    Risale-i Nur'dan

    Adalet, Kur’ân’ın gösterdiği yol ile olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.