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23 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Türkçeleştirilmeyen kelimeler

Mehmet Soydan
23 Ocak 2023, Pazartesi
Hepimizin malumu olduğu üzere, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ülkemizde bir dil devrimine gidilmiştir.

Alfabe devriminden bahsetmiyorum; dil devrimi, dilimizde bulunan ‘başka dil’ kökenli neredeyse bütün kelimelere Türkçe birer karşılık türetme çabasıdır ve diğer devrimlerden daha “yavaş yavaş” gerçekleştiği için çok büyük bir infial uyandırmamıştır. Gelgelelim bazı kelimeler Türkçeleştirilmemiştir. Misallere geçmeden şunu da söyleyelim ki, hiçbir kelime için: “İyi de buna da Türkçe bir karşılık bulunmaz ki!” demeyin. Zira “diyalektik” gibi çok soyut bir kelimeyi bile “eytişim” gibi bir Türkçeleştirmeye maruz bırakan bir düşünceden bahsediyoruz.

1) Tehcir: Bu kelime neredeyse sadece, yüz küsur sene evvel Ermenilere yapılan şey için kullanılıyor. Oysa bu kelimenin bir zulüm manasını ihsas ettiğini Beşinci Şua’da İslâm Deccalı’nın, suçsuz insanları “tehcir” edeceğinden biliyoruz. Bu kelimeye öz Türkçe bir karşılık bulunsaydı bunun adı “göç” olamazdı, zira göç hür iradeyle yapılır. “Zorunlu göç” de olamazdı, çünkü göç hür iradeyle yapılır, zorunlusu olmaz. Akla ancak “sürgün” geliyor ki; bu takdirde de bu “sürgün”e maruz kalan yüzbinlerce suçsuz kadın, çocuk, yaşlı insanın günahının ne olduğu sorgulanacaktı ki bu durum da statükonun isteyeceği bir şey olamaz.

2) Mübadele: Bundan yine yüz küsur sene evvel, her iki ülkeden insanlar birer meta muamelesi görüp değiştirilmişlerdir. İnsanlar yüzyıllar boyunca vatan edindikleri topraklardan cebren başka bir yere gönderilmişlerdir. Elbette diğer ülkeye gitmek isteyen insanlar olabilir; fakat onların bu taleplerini karşılamak adına onlara diğer ülkeye yerleşme hakkı verilebilirdi. (Zorunluluğu değil.) Bu kelimeye Türkçe bir karşılık bulmaya kalksak, “değişim” veya “takas” kelimelerini ihtiva eden bir şey olacaktı ki; bu kelimeler de genellikle meta için kullanıldığından, insanların birer meta muamelesine tâbî tutulduğu ayan beyan görünecekti.

3) Terör: Gerçi bu kelime için TDK’da “yıldırı” vardır. Fakat bu kelime, dil devrimini en ateşli savunan iktidarlar döneminde bile neredeyse hiç kullanılmamıştır. Eğer kullanılsaydı, insanların bu söz konusu faaliyetlerden “yıldığı” manası çıkacaktı. Dolayısıyla bu sorunu kökten, yani bütün toplumsal boyutlarıyla çözmek için bir şevk uyanacaktı. Gelgelelim statükonun istediği, “sorun çözme” değil “mutlak intikam” düşüncesiyle hareket edecek insanlar yetiştirmektir.

4) İhtilâl: Bu kelime de yakın zamana kadar kullanılan, şimdi ise tedavülden kalkmaya yüz tutan bir kelime. Bu kelimeyi miras aldığımız Osmanlı’nın neredeyse her devrinde; ihtilâlleri yapan güç kendini maalesef ki halk nezdinde meşrulaştırabildiğinden, “ihtilâl” kelimesi çok olumsuz bir ruha sahip olmamıştır. Gelgelelim cumhuriyet devrinde ihtilâller askerî darbeler yoluyla olabildiğinden, ülkemizde “ihtilâl”lerle adı anılan askerî vesayet zayıfladıkça, yerine daha olumsuz bir ruh barındıran “darbe” kelimesi gelmiştir. Gelgelelim cumhuriyet tarihimizdeki darbeci kadrolar, hareketlerini “ihtilâl” kelimesini kullanarak meşrulaştırmaya çalışmışlardır.

Sizin aklınızda da böyle kelimeler var ise, lütfen izahlarıyla yorumlarda belirtin ağabeylerim/ablalarım/kardeşlerim.

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