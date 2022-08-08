Zamanın en büyük alimi sensin
Gönüller sultanı Bediüzzaman
Risale-i Nurlar eserin senin
Gönüller sultanı Bediüzzaman
Allah’ı anlattın eserlerinde
Barla’nın o ulvi tepelerinde
Sözler ve Mektubat diğerlerinde
Gönüller sultanı Bediüzzaman
Ayatül Kübra ile seyehat ettim
Fezada dolaşıp arza seyrettim
Seninle görülmez aleme gittim
Gönüller sultanı Bediüzzaman
Mekânın olmuştu hapishaneler
İmanın uğruna çektin çileler
İmanla coşturdu o risaleler
Gönüller sultanı Bediüzzaman
Nurları okurken coşuyor özüm
Asırlık dertlere nurlarda çözüm
Nurları okuyun der Mehmet Üzüm
Gönüller sultanı Bediüzzaman
Mehmet Üzüm