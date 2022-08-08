Şiir - Mehmet Üzüm

Zamanın en büyük alimi sensin Gönüller sultanı Bediüzzaman Risale-i Nurlar eserin senin Gönüller sultanı Bediüzzaman Allah’ı anlattın eserlerinde Barla’nın o ulvi tepelerinde Sözler ve Mektubat diğerlerinde Gönüller sultanı Bediüzzaman Ayatül Kübra ile seyehat ettim Fezada dolaşıp arza seyrettim Seninle görülmez aleme gittim Gönüller sultanı Bediüzzaman Mekânın olmuştu hapishaneler İmanın uğruna çektin çileler İmanla coşturdu o risaleler Gönüller sultanı Bediüzzaman Nurları okurken coşuyor özüm Asırlık dertlere nurlarda çözüm Nurları okuyun der Mehmet Üzüm Gönüller sultanı Bediüzzaman Mehmet Üzüm

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