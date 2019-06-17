Deniz Yıldızı

Yıldızların sadece gökyüzünde olmadığını öğrenmişti. Sahil kenarında yürürken yerde gördükleri bir denizyıldızı, çok dikkatini çekti.

İlk önce bir oyuncak sansa da elleyince aslında canlı olduğunu fark etmesi ile biraz korkmuştu.

Evet, korkmuştu, ama ilk önce kayan bir yıldız olarak hayal etmişti. Sonradan annesi ona denizin de yıldızı var deyince, denizyıldızıyla da tanışmıştı.

Eve geldiğinde ansiklopedisinden aradı ve bu yeni gördü canlı ile ilgili ne olduğunu öğrendi. Allah, mavi ve gazlardan oluşan gökyüzünü süslemek için yerleştirdiği sarı ışık taşlarının değişiği olarak suları ile dünyayı oluşturan büyük denizlere de yıldız şeklinde canlılarını yaratmıştı. Allah, kâinatta ne güzel canlılar yaratmıştı.

