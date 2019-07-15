Dikenli çiçek kaktüs

Dikenli çiçekleri olan bir çiçek. İlk önce yapma çiçek sandı, ama dokununca dikeni eline batmıştı. Bu nasıl bir çiçekti?

Gülün dikenini öğrenmişti, ama bu çiçeğin her yeri dikendi. Kokmuyor, öyle duruyordu. Allah, çok farklı çiçekler yaratmıştı. Bu gördükleri idi peki ya görmedikleri... Belgeselde izlediği ormanda yaşayan değişik çiçekler. Kokuları yoktu belki, ama görünümleri muhteşemdi. O zaman resim çizmek istedi. Çünkü her bir çiçek de Allah'ın çizdiği bir resim gibiydi. Ayrı ayrı ve çok güzel canlı resimler…



Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.