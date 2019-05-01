Göz büyük bir nimet

Derslerinin konusu vücudumuz ve gördükleri organ da “göz”dü.

Göz ve beyin arasında olan kusursuz bir uyum vardı. Beyin görüyor ve göz de görüntüleri yansıtıyordu.

Eve geldiği zaman ilk önce öğrendiği ve not aldıklarını temiz defterine geçirdi, Allah'ın verdiği her nimetin değerini unutmamalıydı.

Daha sonra gözlerini kapattı ve etrafına baktı. Yazdığı yazıları göremiyordu. Hatta hiçbir şey göremiyordu. Sonra ellerini kaldırdı ve yine bakınca her şeyi görüyordu.

Allah'a teşekkür etti. Çünkü önemini yeni anladığı ve paha biçilemez bir organa sahipti.