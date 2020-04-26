AKİF’İN RAMAZAN HATIRALARI

Akif, altı yaşındaydı. Bu yıl ilk defa oruç tutmayı deneyecekti. Geçen yıl yarım oruçlarını tutmuştu ve orucun ne olduğunu artık biliyordu. İlk sahur, çok heyecanlıydı. Annesi ve babası tost yapmış, yumurta haşlamış, peynir, zeytin, bal, reçel gibi kahvaltılık her yiyeceği masaya koymuşlardı. Tıpkı bir gece kahvaltısı gibiydi.

Ellerini yıkayıp sofraya geçti. Yaklaşık bir saatleri vardı ve bir saat sonra sabah ezanı okunacaktı. Yemeklerini iyice yedi, bol bol su içti. Karnı doyduğunda ezanın okunmasına çok az kalmıştı. Son bir işi kaldı. Odasına giderek günlüğüne attı ve babasını çağırdı. Babasının yardımı ile bugünün ilk orucunu yazdılar. Hem bu yılın hem de bugünün. Ezan okununca orucu da başlamıştı. Ve bugün unutamayacağı bir gündü.