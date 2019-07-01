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1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Yaz niye var?

Merve İRİYARI
01 Temmuz 2019, Pazartesi 01:07
Hava çok sıcaktı.

Rüzgâr estiğinde bile sanki sıcak havayı eve getiriyordu. Sıcaktan o kadar yorgun hissediyordu ki, canı hiçbir şey yapmak istemiyordu.

Gece sıcaktan uyuyamamıştı üstelik. Bu yüzden kendisini hasta gibi hissediyordu. Bir ara televizyonu açtı. Çizgi filmin arasında güneşte sıcak çarpması olabilir, dikkat edilmelidir, diye bir alt yazı geçti.

“Yaz mevsimi niye var?” diye içinden sordu, ama daha sonra bir belgeselde güneş olmazsa meyve ve sebzelerin olmayacağını, kış uykusunda olan hayvanların uyanmayacağını öğrendi. Sorduğu sorudan üzüntü duydu ve o zaman Allah'ın hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığını anladı. Evde de pervaneyi açtı ve serinlik olmaya başlamıştı bile.

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